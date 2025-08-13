Chris Ramos chega ao Botafogo por empréstimo, revela diretor

Diretor esportivo do Cádiz CF, Juan Cala detalhou a transferência e Chris Ramos ao Botafogo. O atacante espanhol de 28 anos desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (12) e deve ser anunciado em breve pelo Glorioso.

— Todos os contratos ainda não estão assinados. Quando se trata de um acordo dessa magnitude, o clube primeiro assume o compromisso e, depois de um pré-acordo, o jogador viaja para a cidade onde vai assinar, faz os exames e, se tudo der certo, hoje tudo será assinado, todos os detalhes serão finalizados e os dois clubes poderão anunciar. É um empréstimo com opção de compra. Não daremos detalhes sobre números — disse Juan Cala, em entrevista à "RTV OndaCádiz".

Chris Ramos entrou na mira do Botafogo nas últimas semanas em meio ao cenário de necessidade por uma peça de ataque. Arthur Cabral vem com alta minutagem sob o comando de Davide Ancelotti, que pouco utiliza o uruguaio Mastriani.

— Estamos trabalhando na operação envolvendo o Chris há várias semanas. Muitas opções foram estudadas e, no final, esta é a opção que foi acertada com o Botafogo, empréstimo com opção de compra. Como disse, estamos trabalhando única e exclusivamente pelos interesses do Cádiz, e esta é a melhor opção para o Cádiz — finalizou o diretor do Cádiz.

O novo atacante do Botafogo marcou dez gols e deu uma assistência em 38 jogos na última temporada, em que o Cádiz CF jogou a Segunda Divisão. Centroavante de ofício, Chris Ramos também pode ser utilizado como jogador de lado de campo.

A janela do Botafogo

Chris Ramos deve ser a última investida do Glorioso para o setor ofensivo. Ainda que seja muito comentada a possibilidade da contratação de um ponta, conforme apurou o Lance!, a diretoria alvinegra não deve fazer "loucuras" e acredita estar bem servida para a posição. O retorno de Matheus Martins, que se colocou à disposição para atuar em ambos os lados, colaborou para isso.

O Botafogo, no entanto, segue atento e tem até o dia 2 de setembro. A prioridade, agora, é a contratação de um zagueiro pela direita, para a posição de Kaio Pantaleão. O titular sofreu lesão muscular e não teve prazo de retorno divulgado pelo clube. Bastos ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo, e, por enquanto, a dupla de zaga deve ser formada por Alexander Barboza e David Ricardo.