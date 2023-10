O Botafogo delineou seu planejamento para a reta final do Campeonato Brasileiro. Após a demissão de Bruno Lage, a SAF alvinegra definiu que Lúcio Flávio terá a missão de comandar a equipe interinamente logo no clássico diante do Fluminense, no domingo, dia 8, pela vigésima-sexta rodada do Campeonato Brasileiro.