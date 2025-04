O Botafogo tem dois desfalques confirmados para a estreia na Libertadores contra a Universidad del Chile, nesta quarta-feira (2), sendo Savarino um deles. O atacante sentiu dores na coxa durante a partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e não viajou com o elenco alvinegro para Santiago. Porém, a comissão técnica teve uma boa notícia.

Após a realização de exames, foi constatado que o atacante do Botafogo não sofreu nenhuma lesão, e sim um quadro de fadiga muscular. Dessa forma, Savarino terá mais tempo de preparo para enfrentar o Juventude, no próximo sábado (5), pela segunda rodada do Brasileirão.

Pela estreia no campeonato nacional, o jogador atuou por cerca de 70 minutos, mas foi substituído aos 20 minutos do segundo tempo para a entrada de Matheus Martins, quando sentiu dores musculares. Savarino foi titular depois de voltar de compromissos com a seleção venezuelana na última Data Fifa.

Savarino, do Botafogo, em compromisso com a seleção da Venezuela (Foto: Reprodução/ FVF)

Sem Savarino, Botafogo estreia na Libertadores 2025

O Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira (2) para fazer a sua estreia na Libertadores 2025, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Chile, em Santiago. Atual campeão, o Botafogo começa contra a Universidade de Chile a sua trajetória em busca do bicampeonato continental.