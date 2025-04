Botafogo x Universidad de Chile: confrontos na Libertadores

O histórico entre Botafogo e Universidad de Chile na Copa Libertadores é marcado pelo equilíbrio, com uma vitória para cada lado nos confrontos anteriores. Essa igualdade aumenta a expectativa para os próximos duelos, onde as duas equipes buscarão superar o retrospecto e avançar na competição continental. Prepare-se para relembrar os jogos emocionantes e ficar por dentro dos detalhes dos encontros de 2025. O Lance! relembra os confrontos entre Botafogo x Universidad de Chile.

Botafogo x Universidad de Chile: Histórico de confrontos na Libertadores

Em todas as competições, Botafogo e Universidad de Chile se enfrentaram em apenas dois jogos, ambos válidos pela fase de grupos da Libertadores de 1996. O retrospecto aponta para uma disputa equilibrada, com uma vitória para cada clube.

Jogando no Estádio de General Severiano, no Rio de Janeiro, o Botafogo conquistou uma importante vitória por 3 a 1 sobre a Universidad de Chile. Já no Chile, atuando em seus domínios, a Universidad de Chile deu o troco e venceu o Botafogo por 2 a 1.

Resultados dos confrontos

Libertadores 1996 – Botafogo 3 x 1 Universidad de Chile – Maracanã (Brasil)

Libertadores 1996 – Universidad de Chile 2 x 1 Botafogo – Chile

Retrospecto de confrontos

Total de jogos: 2

Vitórias do Botafogo: 1

Vitórias do Universidad de Chile: 1

Jogos em casa do Botafogo:

Jogos disputados: 1

Vitórias do Botafogo: 1

Jogos em casa do Universidad de Chile:

Jogos disputados: 1

Vitórias do Universidad de Chile: 1

Este histórico equilibrado entre Botafogo e Universidad de Chile promete tornar os próximos confrontos ainda mais emocionantes, com as duas equipes buscando a vitória para desempatar o retrospecto e somar pontos importantes na fase de grupos da Libertadores 2025.

Próximos jogos

Universidad de Chile x Botafogo: partida no Chile

O primeiro encontro entre Universidad de Chile e Botafogo pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025 será na quarta-feira, 2 de abril, às 21h30 (horário de Brasília). A partida será disputada no Chile, na casa da Universidad de Chile.

Botafogo x Universidad de Chile: partida no Nilton Santos

O jogo de volta entre as equipes está marcado para a terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (horário de Brasília). O palco deste duelo será o estádio do Botafogo, no Rio de Janeiro.

Com um histórico de confrontos tão parelho, os dois jogos da fase de grupos da Libertadores 2025 entre Universidad de Chile e Botafogo são aguardados com grande expectativa pelas torcidas e prometem ser bastante disputados.