O Botafogo terá dois desfalques importantes para a estreia na Libertadores. O zagueiro Bastos, que não atua em um jogo oficial praticamente desde o fim do ano passado, e o atacante Savarino, que sentiu dores musculares na estreia do Brasileirão, nem sequer viajaram com a delegação ao Chile. Na quarta-feira (2 de abril), o Botafogo encara a Universidad de Chile, a partir das 21h30 (de Brasília).

Savarino atuou cerca de 70 minutos no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no domingo (30). Titular da equipe, ele deixou o campo no segundo tempo se queixando de dores musculares. Nesta segunda-feira, o clube informou que ele passará por exames de imagem para avaliar eventual lesão.

O jogador estava a serviço da seleção venezuelana, e foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 sobre o Peru, na terça-feira passada (25 de março). Ele voltou aos treinos do Botafogo normalmente, mas a exigência do jogo diante do Palmeiras acabou custando um preço alto — ao menos para a estreia na Libertadores.

A situação de Bastos também chama a atenção. O angolano lesionou a coxa esquerda no final de novembro do ano passado e perdeu o fim da temporada. Em fevereiro, em sua primeira partida após aquela lesão, o zagueiro sofreu uma pancada no joelho logo aos 3 minutos de jogo com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca, e ficou mais um tempo sem atuar.

No sábado (22 de março), ele esteve em campo no amistoso com o Novorizontino. Mas foi vetado oito dias depois para o jogo com o Palmeiras, na estreia do Brasileirão. Agora, mais uma vez, está fora. O Botafogo se limitou a informar que Bastors "segue o cronograma de retorno gradativo".

Rwan Cruz é novidade do Botafogo na Libertadores

Se Bastos e Savarino estão fora, o Botafogo ao menos terá uma novidade no grupo que está em Santiago para o jogo com a Universidad de Chile: o atacante Rwan Cruz. O jogador havia ficado de fora relação para o confronto com o Palmeiras porque perdera alguns treinos na semana passada, mas já está totalmente reintegrado ao elenco.