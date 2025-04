Em sua primeira temporada no Botafogo, o atacante Rwan Cruz vive a expectativa de também disputar a Libertadores pela primeira vez na carreira. Em entrevista ao Lance!, o jogador de 23 anos, que chegou ao clube nesta temporada, celebrou a oportunidade de atuar no principal torneio de clubes da América do Sul.

– A Libertadores é um dos torneios mais importantes do mundo. Costumamos dizer que a atmosfera dessa competição é diferente. Sempre sonhei em disputar esse campeonato e poder fazê-lo pelo Botafogo, o atual campeão da América, é motivo de orgulho para mim. Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa em um torneio tão tradicional, e estamos trabalhando forte para chegar o mais longe possível e, quem sabe, levar a Glória Eterna novamente aos torcedores botafoguenses - disse.

O jogador ficou de fora da estreia do Glorioso no Brasileirão, no último domingo (30), por opção do técnico Renato Paiva. Agora, estará à disposição para a estreia na Libertadores contra a Universidad del Chile, em Santiago, nesta quarta-feira (2).

Após passagem de destaque pelo futebol europeu, atuando no Ludogorets, da Bulgária, o atacante chegou ao Glorioso como uma das apostas para o setor ofensivo, com objetivo de suprir a saída de Tiquinho Soares. Em território búlgaro, Rwan marcou 28 gols e deu 11 assistências em 81 jogos, consolidando-se como um dos dez maiores artilheiros da história da equipe.

Apesar de nunca ter jogado a Libertadores, o jogador traz na bagagem a experiência de ter atuado em outras competições intercontinentais, como Uefa Champions League, Uefa Europa League e Conference League. No Brasil, também disputou a Copa Sul-Americana pelo Santos.

– As expectativas são as melhores. Estou muito motivado para jogar essa competição e vamos em busca de iniciar com o pé direito no Chile. Temos muita confiança na nossa equipe. A Libertadores é um torneio difícil, mas sabemos do que somos capazes e vamos dar o nosso máximo em todos os jogos para atingirmos nossos objetivos - falou.

O Botafogo estreia na Conmebol Libertadores na próxima quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), contra a Universidad de Chile, em Ñuñoa, no Chile. O Glorioso compõe o Grupo A, ao lado das equipes Estudiantes (Argentina) e Carabobo (Venezuela).