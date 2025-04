O Botafogo já sabe os seus primeiros adversários na Copa Libertadores 2025. O atual campeão da América encara a Universidad del Chile, na próxima quarta-feira (2), no Estádio Nacional de Chile, às 21h30 (de Brasília). Estudiantes (ARG) e Carabobo (VEN) completam o Grupo A.

Como chega o Botafogo para a Libertadores 2025

O atual campeão da Libertadores começou a temporada aos trancos e barrancos. A equipe passou por uma reformulação no elenco e na comissão técnica. Foram mais de 16 saídas do elenco e dez novas contratações para 2025, além do novo treinador Renato Paiva.

Com as mudanças e uma reapresentação tardia, o Alvinegro não conseguiu repetir o bom desempenho de 2024 e perdeu os três títulos disputados neste início de temporada: Supercopa, Campeonato Carioca e Recopa-Sul Americana.

Depois de perder a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e a eliminação precoce no Campeonato Carioca, o elenco alvinegro teve 33 dias para recuperar lesionados, entrosar reforços e se adaptar ao estilo de jogo de Renato Paiva para dar a volta por cima. Durante o período, o Botafogo fez dois testes. Um jogo-treino contra o Cruzeiro que terminou em 3 a 3, e a vitória contra o Novorizontino, por 3 a 1, em amistoso no último sábado (22).

Elenco do Botafogo para a Libertadores 2025

Goleiros: John, Raul, Cristiano e Léo Linck; Laterais: Mateo Ponte, Vitinho, Marçal, Cuiabano, Alex Telles; Zagueiros: Alexander Barnoza, Bastos, Serafim, Jair Cunha, David Ricardo; Meio-campistas: Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Allan, Santi Rodríguez, Newton, Kauan Lindes; Atacantes: Jeffinho, Savarino, Elias Manoel, Nathan Fernandes, Rwan Cruz, Kayke, Rafael Lobato, Artur, Matheus Martins, Igor Jesus e Yarlen.

Técnico do Botafogo

Depois de quase três meses sem um técnico, Renato Paiva foi anunciado ao fim de fevereiro como o novo comandante do atual campeão brasileiro. Ainda sem desafios oficiais, o português fará sua estreia junto com a equipe no campeonato nacional. Com um mês de treinos, os jogadores têm elogiado a preparação da comissão técnica, e algumas mudanças já foram colocadas em prática.

O posicionamento de Igor Jesus e Patrick de Paula foram algumas das alterações feitas pelo treinador. O centroavante deve assumir uma função mais fixa na área, sem precisar sair muito para buscar a bola. Já o volante assumiu a posição de meia ofensivo, jogando mais próximo do gol. Foi assim que assumiu a artilharia da equipe em 2025.

Grupo A

Universidad del Chile

Depois de ter ficado fora da edição anterior, o Universidad del Chile se classificou para a Libertadores 2025 ao ser vice-campeão chileno na última temporada. A equipe já chegou quatro vezes às semifinais da competição, sendo a última em 2012.

No campeonato nacional, o time de Santiago é o atual sexto colocado, com sete pontos. Em quatro jogos, são duas vitórias, um empate e uma derrota. Dentro de campo, o time é liderado pelo experiente Charles Aránguiz, que teve duas passagens pelo Internacional.

Estudiantes

Tetra campeão da Libertadores, o Estudiantes soma 17 participações no torneio internacional, e é o atual campeão da Copa da Liga da Argentina, confirmando a vaga para esta edição. Na última temporada, a equipe ficou pelo caminho na fase de grupos.

Em 2025, a equipe argentina é o atual quinto colocado do Grupo A no campeonato de Apertura da Argentina. Em 10 jogos, são cinco vitórias, quatro empates e uma derrota, com 19 pontos conquistados.

O time comandado por Eduardo Domínguez, conta com jogadores conhecidos do torcedor brasileiro: o volante Gabriel Neves e o atacante Lucas Alario tiveram passagens apagadas pelo Brasil, defendendo São Paulo e Internacional, respectivamente.

Carabobo

O azarão da chave é o Carabobo, vice-campeão venezuelano em 2024. A equipe vai para sua quinta participação em Libertadores, mas pela primeira vez disputa a fase de grupos. A equipe é sediada na cidade de Valência, sem o problema da altitude.

Com pouca tradição na Libertadores, a equipe comandada por Diego Merino não tem atletas conhecidos no seu elenco. Na atual temporada, Carabobo ocupa a quarta posição do campeonato vezenuelano, mas está empatado em números de pontos com La Guaira, Táchira e Universidad Central, todos com 15 pontos.

Os jogos do Botafogo

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

Para acompanhar a classificação do Botafogo e dos demais times, acesse a tabela da Libertadores 2025 no Lance!