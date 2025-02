Derrota na Recopa faz Botafogo atingir marca negativa entre clubes da Série A

O Botafogo perdeu para o Racing, por 2 a 0, pelo jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro, na noite da última quinta-feira (20). Com o resultado, o atual campeão brasileiro e da Libertadores atingiu uma marca negativa entre os clubes da elite do futebol nacional em 2025.

A derrota para o time argentino em Buenos Aires já pode ligar o alerta no clube alvinegro para o resto da temporada. Isso porque o Glorioso se tornou a equipe com o pior aproveitamento e mais derrotas entre os times que disputam a Série A.

Neste período, foram 12 jogos disputados pelo clube carioca, com quatro derrotas, um empate e sete derrotas, o que resultou em um aproveitamento de 36.1%, segundo o SofaScore. Além disso, a equipe tem sofrido em ambos os terços do campo, já que mais sofreu gols do que marcou. Foram 12 gols a favor e 16 sofridos, se tornando a segunda pior defesa entre os clubes da primeira divisão.

A partida contra o Racing evidenciou os problemas de organização da equipe alvinegra, que apesar de manter a posse de bola, não soube o que fazer com ela. Erros de passes, 'chutões' na área e oportunidades desperdiçadas resumem o que foi o jogo do Botafogo. As falhas, principalmente, defensivas foram a sina da equipe comandada por Cláudio Caçapa, que resultaram nos dois gols sofridos. Barboza comete um pênalti ao dividir um lance com Martínez, e no segundo tempo, uma bola lançada na área por Vitinho resulta em um contra-ataque fulminante dos argentinos. A situação piorou quando Cuiabano foi expulso por acertar um chute no rosto de Colombo. O Alvinegro se viu incapaz de mostrar alguma reação à ofensiva do Racing, que se manteve ditando o jogo, e se viu mais próximo de fazer o terceiro, do que o Botafogo de diminuir o placar.

De forma geral, o time não vive um bom momento na temporada. No início do ano, o clube passou por uma reformulação de elenco, com 15 saídas, e perdas de peças importantes, como Luiz Henrique e Thiago Almada. Nesta janela de transferências, oito reforços chegaram para compor a equipe, mas nenhum conseguiu se firmar como titular.

O Glorioso iniciou o Campeonato Carioca com uma equipe alternativa, com jovens da base e jogadores retornando de empréstimo. O elenco principal só retornou aos treinos no dia 14 de janeiro, e fez sua estreia na temporada no dia 29, em clássico contra o Fluminense. Desde então, foram sete jogos: duas vitórias, quatro derrotas e um empate. Além de ter aumentado o departamento médico com jogadores importantes, e um título perdido para o Flamengo na decisão da Supercopa do Brasil.

A indefinição de um técnico se mostra como o principal problema do time campeão da América. Mesmo com a base titular mantida, a desorganização em campo é fruto da contínua mudança de comando em 2025. Com a saída de Artur Jorge, Carlos Leiria assumiu o elenco principal, mas teve seu retorno à equipe sub-20 anunciada, para que Claudio Caçapa assumisse interinamente. A espera ainda não tem prazo para acabar, mas a cada dia que passa, se vê mais necessário bater o martelo para engatar na temporada.

Veja os números do Botafogo na temporada:

⚔️ 12 jogos

🚥 4V - 1E - 7D

📊 36.1% aproveitamento

⚽ 12 gols

🚫 16 gols sofridos (2° pior da Série A)

👟 14.0 finalizações p/ marcar gol

⚠️ 9.1 finalizações p/ sofrer gol

⏳ 54.3% posse

Agora, o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, em partida que vale a classificação para a próxima fase da competição. Em seguida, volta a enfrentar o Racing, na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

