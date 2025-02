Técnico do Botafogo discorda de pênalti e acredita em virada para título da Recopa

O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro. Vietto e Adrián Martínez maracaram os gols dos donos da casa. O Alvinegro volta a enfrentar o a equipe argentina na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para decidir o título da competição continental, e o técnico Cláudio Caçapa acredita na virada.

O treinador interino admitiu que o Glorioso não jogou tudo o que sabe jogar e questionou a marcação do pênalti, cometido pelo Alexander Barboza, que abriu o placar para os argentinos no primeiro tempo.

— Ainda não estamos conseguindo mostrar tudo que podemos. Tudo é o tempo. Lógico que precisamos acelerar esse tempo, o mais rápido possível voltar a jogar melhor do que estamos jogando. Hoje, um jogo atípico, sabíamos que seria difícil. Quando a gente analisa os gols... Acho que não houve pênalti, e o segundo gol que nós tomamos, pelo que tínhamos conversado na semana e também na preleção, infelizmente não cumprimos o que deveríamos. Eles (Racing) fizeram 2 a 0 na gente aqui, e com certeza também podemos fazer 2 a 0 neles lá.

Apesar da derrota, Caçapa acredita que o Botafogo consegue reverter a desvantagem no jogo de volta no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (27). Para conquistar a taça, o Alvinegro precisa vender por três gols de diferença, ou por dois gols para levar a disputa para os pênaltis.

— Eu acredito no meu time, na minha equipe, temos um jogo no domingo e depois temos três, quatro dias pra preparar bem a equipe pra esse jogo. Até porque nós queremos, o Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo pra que isso aconteça. Eu acho que hoje, quando a gente analisa o jogo, eles tiveram muito mais chances pra poder marcar um terceiro, não conseguiram marcar. Então pra mim, esse jogo ainda tá aberto.

O Racing surpreendeu o Botafogo?

— Não nos surpreenderam em nada até porque nós conhecemos esse time. Sabíamos da dificuldade de jogar aqui nesse estádio, e sabíamos também que é um bom time, bem treinado, um time que gosta muito do contra-ataque, então, nós sabíamos que eles iam usar esse contra-ataque como uma arma deles, e hoje, infelizmente, tomamos o gol. Mas, agora é voltar pra casa, trabalharmos mais, pensarmos no próximo jogo de domingo, e depois começar a analisar esse jogo pra que possamos fazer um grande jogo de volta lá e conseguirmos esse título.

Agora, o Botafogo retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, em partida que vale a classificação para a próxima fase da competição. Em seguida, volta a enfrentar o Racing, na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

