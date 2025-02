O Botafogo foi derrotado pelo Racing por 2 a 0, nesta quinta-feira (20), pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, no El Cilindro. Agora, volta a enfrentar o a equipe argentina na próxima quinta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para decidir o título. Após o apito final, Alexander Barboza lamentou o resultado negativo, mas frisou que decisão ainda está 'em aberto.

Ao fim da partida, o zagueiro alvinegro admitiu que o Glorioso não fez sua melhor partida neste jogo de ida, mas afirma que derrota deve ser estímulo para buscar a virada em casa, junto da torcida.

– Fizemos nosso primeiro jogo, não mostramos a nossa melhor versão, lamentavelmente. Também sabemos que ficam 95, 96 minutos de jogo em casa, com outra gente. E isso tem que ser uma ferramenta para nos dar coragem e para ir buscar o resultado, porque a realidade é que está aberto, vai ser um jogo aberto. Eles jogam bem, nós também. Então, em casa, vamos tentar que as coisas sejam diferentes.

Barboza foi um dos personagens principais do duelo ao cometer o pênalti que resultou no primeiro gol do Racing. O zagueiro dividiu uma bola com Martínez, do Racing, na área do Botafogo e atingiu a cabeça do argentino com o braço. Lance foi revisado pelo VAR que optou pela marcação da penalidade, cobrada por Vietto, para abrir o placar no El Cilindro.

Agora, o Alvinegro retorna ao Rio de Janeiro para se preparar para o clássico contra o Vasco, no domingo (23), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela última rodada do Campeonato Carioca, em partida que vale a classificação para a próxima fase da competição. Em seguida, volta a enfrentar o Racing, na próxima quinta-feira (27), no Nilton Santos, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana.

