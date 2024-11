Marlon Freitas, jogador do Botafogo, em partida contra o Vasco, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 07/11/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro

Na última terça-feira (5), o Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em noite mágica no Nilton Santos. Além dos três pontos, a vitória rendeu uma classificação para Libertadores e a oportunidade de ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras, no Allianz Parque. A boa fase bota em foco a volta por cima de um dos principais jogadores dessa campanha: Marlon Freitas.

Neste mesmo período, há um ano atrás, era um outro Botafogo em campo. Uma equipe mentalmente instável, com alguns personagens em queda de produção que acabaram marcados pela torcida pela perda do título ao fim da temporada, entre eles, o atual capitão.

A transição entre o fim de 2023 para o início de 2024 não foi fácil para os atletas que permaneceram da campanha anterior. Mesmo com uma grande reformulação no elenco em janeiro, alguns jogadores viveram certo desgaste com a torcida alvinegra até o Campeonato Carioca. Nesse período, o volante chegou a ser vaiado ao entrar em campo, hostilizado e questionado pelos torcedores.

É claro que a questão mental ia muito além do campo e bola. Se Tiquinho Soares perdeu o pai no fim do ano passado, Marlon perdeu o sogro, e mentalmente, influenciava no desempenho do dia a dia. O ponto de virada veio com a chegada de Fabio Matias, em favereiro, com a saída de Tiago Nunes.

Logo na segunda partida sob o comando do treinador interino, Marlon Freitas volta a marcar com a camisa alvinegra, na vitória de 4 a 2 no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Carioca. O meia abriu o placar logo aos três minutos e se emocionou em campo. O jogador ainda marcou o segundo, de pênalti nos minutos finais da partida. Naquele momento, Marlon vivia na berlinda, e muitos pediam sua saída do clube. Mas, a partir daí, o camisa 17 começou a sua volta por cima.

Marlon tem a liderança, a leitura de jogo, uma boa relação com os jogadores, além de ser um jogador inteligente em campo, que consegue visualizar o jogo e ocupa bem os espaços do campo. Com essas características, foi fundamental para a virada de chave do Glorioso para 2024.

Nesta temporada, já são 58 jogos pelo Botafogo, com dois gols e nove assistências, sendo o jogador que mais atuou pelo Alvinegro em 2024. Além disso, é o volante com mais assistências no Brasileirão 2024, e se tornou um dos pilares da equipe de Artur Jorge, invicta há 10 jogos no campeonato nacional. A sua importância vai além dos gramados. Mais de uma vez, o técnico ressaltou a liderança que o jogador exerce no vestiário.

– O Marlon mostra dentro do campo aquilo que tem que mostrar. Dentro do campo, o Marlon e os Marlons da equipe mostram aquilo que têm que mostrar. Aquilo que hoje é realidade deste Botafogo. É uma equipe comprometida, séria, sempre a dar o limite, e é isso que nós temos que ter. Marlon e todos os outros Marlons da equipe dão a vida pelo clube do Botafogo hoje e sempre.

Números de Marlon Freitas no Brasileirão 2024

⚔️ 27 jogos (23 titular)

🅰️ 5 assistências (!)

🔑 34 passes decisivos

✅ 88% acerto no passe (!)

↗️ 72% acerto no passe longo (!)

🆚 36 desarmes

Não é exagero dizer que Marlon Freitas é um dos melhores volantes em atividade no futebol brasileiro atualmente. Sendo um dos jogadores mais constantes do Glorioso em 2024, o camisa 17 caiu nas graças da torcida e é peça inquestionável na time titular. O principal ponto para essa volta por cima está na mentalidade vencedora trabalhada pela comissão técnica.

Hoje, o Alvinegro é líder isolado do Brasileirão e finalista da Libertadores, podendo conquistar as duas taças em um período de semanas. E não há ninguém que mereça mais ser consagrado com essas taças do que Marlon Freitas.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela.