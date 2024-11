Textor provoca Flamengo e projeta mais investimento para o Botafogo

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 09:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0 no Nilton Santos, em clássico válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos, o Glorioso desfilou em campo e garantiu mais três pontos de vantagem na liderança. Após a partida, o dono da SAF, John Textor, concedeu entrevista na zona mista e relembrou uma brincadeira feita com o rival Flamengo.

- Fiz uma piada uma vez, que iria "chutar a bunda" do Flamengo. Todo mundo riu, era uma piada. Mas eu estou muito feliz porque fizemos isso (risos). Eu só quero competir contra os grandes times. Eu lembro de um adolescente de 17 anos no Instagram que disse: "vamos, gringo, só nos dê um time que possa competir". Depois ele me mandou boas mensagens, depois me mandou umas mensagens rudes e finalmente eu o bloqueei. Mas eu lembro dele. Estou feliz por competir, espero trazer a taça para a linda torcida do Botafogo - disse John Textor, em entrevista na zona mista.

O empresário norte-americano também fez questão de exaltar o momento especial vivido pelo clube. Para ele, o sucesso da temporada é fruto de um trabalho cuidadoso feito pelo Departamento de Scout, e prometeu ainda mais investimentos em 2025.

Investimentos de John Textor para o Botafogo em 2025

- Se você olha a forma como montamos o elenco, não é só sobre os jogadores que compramos, é também sobre os atletas que nós achamos. O departamento de scout é, honestamente, o melhor que eu já vi no futebol. Júnior Santos, da segunda divisão do Japão. Igor Jesus, dos Emirados Árabes, em uma transferência gratuita... Nós temos muita sorte de termos eles. Nós já estamos planejando recarregar pesadamente para o ano que vem - completou o dono da SAF.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela.