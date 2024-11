O que está por trás da ausência de Lucas Halter no Botafogo?

Lucas Halter em campo pelo Botafogo, em partida contra o Vasco, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 06/11/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta terça-feira (5), em clássico válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um atropelo alvinegro do inicio ao fim, a partida também foi marcada por reencontros com a torcida. Além do retorno de Júnior Santos, mais um jogador também voltou a atuar pelo Glorioso em noite mágica no Nilton Santos: Lucas Halter.

O zagueiro viveu momentos de altos e baixos nesta temporada. Chegou em janeiro de 2024 como uma opção para a defesa, depois da saída de Adryelson e Cuesta, dupla titular da última temporada. O jogador de 23 anos era um nome que agradava tanto à diretoria quanto o treinador Tiago Nunes, que viu o atleta surgir nas categorias de base do Athletico-PR.

Halter assumiu a titularidade rapidamente, logo nas primeiras partidas do Campeonato Carioca, e se tornou absoluto no restante da competição, fazendo dupla com Alexander Barboza. E assim se manteve por grande parte do primeiro semestre. Até então, já são 39 jogos com a camisa alvinegra, dois gols e uma assistência.

Com a chegada de novos reforços na janela de transferências do meio do ano, a disputa por posição foi ficando mais acirrada. Com a chegada de Bastos e retorno de Adryelson para a defesa, o camisa 3 não conseguiu engatar em uma sequência na equipe de Artur Jorge, mas seguiu treinando bem, e com trabalho individualizado diariamente, com preparador físico e fisioterapeuta.

O atleta não era relacionado para as partidas há três meses. Sua última atuação foi no empate contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, quando atuou pelos 90 minutos, em agosto. Desde então, não foi mais utilizado.

A volta do jogador a essa altura do campeonato pode ser importante para a rotação do elenco alvinegro. Em novembro, o Botafogo terá seis jogos decisivos que podem confirmar títulos na temporada. Nesse meio tempo, tem a Data Fifa, que pode desfalcar a equipe de Artur Jorge no Campeonato Brasileiro. Com uma grande quantidade de jogos que necessitam de alto rendimento, Lucas Halter pode ser uma opção para o técnico Artur Jorge nessa reta final.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (9), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O Glorioso visa aumentar a vantagem e se consolidar no topo da tabela.