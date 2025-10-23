David Ricardo vibra com momento especial na carreira e exalta o Botafogo: 'Gigantesco'

O Botafogo venceu o Ceará fora de casa pelo Brasileirão em um jogo marcado pela solidez defensiva. Um dos destaques do time titular no Castelão foi o zagueiro David Ricardo, que vive grande fase e conta com total confiança de comissão técnica e torcida. O defensor, revelado pelo Vozão, sabe que o momento é de dedicação para aproveitar as chances.

David Ricardo foi contratado pelo Botafogo no início de 2025 após anos de destaque no Ceará e assinou até o fim de 2028. Jovem, com apenas 22 anos, ele tem mostrado sua importância no elenco alvinegro ao longo de toda a temporada. Quando acionado, sempre correspondeu em campo.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o camisa 57 revelou que encara com tranquilidade o bom momento, pois é fruto de muita dedicação. Ao todo, são 22 jogos pelo Glorioso, sendo 15 na Série A do Brasileirão — justamente no Castelão, mas contra o Fortaleza, maior rival do Ceará.

— Encaro de uma forma bem natural. Trabalhei muito na minha vida toda para chegar nesse momento e estar vestindo a camisa de um grande clube como o Botafogo. Tento sempre desempenhar bem, aproveitas as oportunidades que tenho. Acredito que, todas as vezes que estive em campo, dei o meu melhor, e isso é o suficiente, é o que basta. Espero continuar performando sempre que tiver oportunidade para ajudar meus companheiros, o Botafogo. Foi para isso que eu vim, que aceitei esse desafio. Agora que começou, espero que eu faça uma grande história aqui dentro do clube — disse.

David Ricardo foi um dos destaques do Botafogo contra o Ceará (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O zagueiro está junto em uma missão com companheiros que sequer passavam pela sua cabeça. São nove meses de clube, nove meses de CT Lonier e a adaptação foi rápida. Isso graças a um ambiente leve do Glorioso.

— Fui muito bem recebido. Confesso que não esperava tamanho acolhimento e fiquei muito feliz. Jogadores que eu não imaginava jogar junto, que via pela televisão, são super parceiros. Me senti bem, me senti em casa desde o início. É o projeto do atual campeão brasileiro e da Libertadores. Foi muito fácil falar sim. Até lembro que, no começo da temporada, o Alessandro (Brito) me ligou e na primeira conversa eu já falei: "Já pode trazer o papel para eu assinar, porque estou pronto e preparado" — brincou o jogador.

David empilha boas atuações e vai mostrando seu valor no primeiro ano de clube. Se o cenário de 2025 é diferente no campo e bola, sem títulos como foi em 2024, para o jogador, estar em um grande projeto faz a diferença. O peso do escudo e da camisa não atrapalham e parece só motivar.

— Por mais que eu sempre tenha sonhado em defender um grande clube como o Botafogo, atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, então a responsabilidade é gigantesca, eu trabalhei muito para isso. É estar preparado para quando chegasse o momento eu aproveitar bem e é o que tento fazer. Trabalho todos os dias bem pesado para representar bem o escudo do Botafogo, que é um clube gigantesco e a cada dia que passa vai crescendo mais. Mostramos bem no Mundial também — destacou David Ricardo.

Botafogo mira sequência decisiva

O Botafogo volta a campo no domingo (26), em casa, contra o Santos. Sem David Ricardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a projeção é de fazer valer o mando de campo no início do recorte de cinco jogos contra equipes que lutam contra o rebaixamento (Santos, Vitória e Sport) e confrontos diretos na briga por vaga na Libertadores (Mirassol e Vasco).

Quem tenta engrenar no Glorioso é o técnico Davide Ancelotti, que vê a equipe em momento de oscilação e perdendo pontos importantes. No entanto, no que depender do elenco, segundo David Ricardo, o Botafogo conquistará o que passou a ser o objetivo do ano.

— Desde que ele chegou, o ambiente sempre foi bom. Sempre foi bem tranquilo. Ele é um grande treinador, nos ajuda bastante no dia a dia. Nosso ambiente é muito bom aqui no Botafogo. Lógico, a gente veio em uma sequência negativa e, vestindo a camisa do Botafogo, querendo ou não, a pressão chega. Mas a gente está preparado para isso, com uma sequência muito importante. A gente está bem focado, unido, bem fechado com o Davide. A gente espera engatar uma boa sequência de vitória para conquistar nosso principal objetivo. Acredito que seja também o do torcedor, que é ir para a Libertadores.

Reencontro com o Ceará

No Castelão, no último domingo (19), David Ricardo formou dupla de zaga com Marçal e teve atuação impecável. Voltar ao local de sua formação foi especial para o defensor, que pôde brincar com amigos, cumprimentar e receber o carinho de torcedores.

A atuação diante do ex-clube fez, com certeza, o torcedor do Vozão sentir saudade. O do Botafogo, por outro lado, agradeceu por uma bela exibição que contribuiu para os três pontos fora de casa. Para quebrar o jejum, espantar a má fase, dar confiança e, quem sabe, arrancar na briga pelo G-4.

David Ricardo jogou no Ceará por quatro temporadas (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

— Fiquei muito feliz em voltar a um lugar onde fui muito feliz, passei praticamente quatro anos da minha carreira e evoluí muito como profissional, como pessoa. Fiquei muito feliz em reencontrar pessoas de dentro do clube, torcedores também. Recebi muito carinho. Foi uma grande partida, pois a gente vinha de duas derrotas e precisava fazer uma grande partida pois sabe que é muito difícil jogar contra o Ceará lá e eu sei bem disso. Feliz por atuar bem, pela oportunidade, pela vitória. A gente agora tenta engatar uma sequência grande para chegar no nosso principal objetivo.

— Feliz por rever pessoas especiais onde fui muito feliz. Passei bastante coisa, boas e ruins. Fui muito feliz no Ceará. Agradeço muito pelo apoio que sempre me deram, pela oportunidade. Se estou aqui no Botafogo é muito graças ao Ceará. Feliz pelo momento, por reencontrar amigos que deixei lá, que, por mais que eu tenha saído de lá a amizade continua sempre. A gente vinha conversando, até rolou aquela apostinha (risos). Enfim… um jogo muito especial — finalizou.