Botafogo contrata preparador físico ex-Athletico-PR
Profissional irá atuae no Núcleo de Saúde e Performance da SAF
- Matéria
- Mais Notícias
O Botafogo acertou a chegada do preparador físico Gustavo Porto, ex-Athletico-PR, para integrar o Núcleo de Saúde e Performance da SAF. Ele chega para ocupar o lugar de Luiz Felipe Sinforoso, que saiu do Glorioso em setembro.
Torcedores do Botafogo lamentam antiga investida de Textor em Rayan, do Vasco
Fora de Campo
‘Botafogo’ da Premier League anuncia novo técnico; saiba mais
Futebol Internacional
NBB: Botafogo é derrotado pelo Fortaleza em estreia, Minas e Paulistano vencem; confira
Mais Esportes
➡️ Chris Ramos dá fim a jejum do Botafogo e tem a confiança de Davide Ancelotti
➡️ Newton mostra que é fundamental no atual contexto do Botafogo
Gustavo Porto trabalhou no Furacão de 2014 ao início de 2025. No período sem clube, o profissional seguiu exercendo com mentorias e trabalhos pessoais com atletas de futebol. A informação é do site "ge" e foi confirmada pelo Lance!.
O novo preparador físico do Botafogo ficará no Núcleo e Saúde e Performance como responsável por trabalhos de força do jogadores, condicionamento e protocolo de transição após lesão. Ele ficará somente na academia do CT Lonier.
Botafogo sofre com lesões
No segundo semestre, o técnico Davide Ancelotti tem encontrado enorme dificuldade em manter um padrão no time titular devido ao alto número de desfalques por lesão. Muitos desses são destaques da equipe.
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O Botafogo não conta atualmente com Neto, Alex Telles, Kaio Pantaleão, Danilo, Motoro, Savarino, Nathan Fernandes, Arthur Cabral e Matheus Martins no departamento médico. Além desses, o zagueiro Bastos está afastado desde fevereiro por uma lesão no joelho e só deve voltar em 2026.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias