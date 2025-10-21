Botafogo contrata preparador físico ex-Athletico-PR

O Botafogo acertou a chegada do preparador físico Gustavo Porto, ex-Athletico-PR, para integrar o Núcleo de Saúde e Performance da SAF. Ele chega para ocupar o lugar de Luiz Felipe Sinforoso, que saiu do Glorioso em setembro.

continua após a publicidade

➡️ Chris Ramos dá fim a jejum do Botafogo e tem a confiança de Davide Ancelotti

➡️ Newton mostra que é fundamental no atual contexto do Botafogo

Gustavo Porto trabalhou no Furacão de 2014 ao início de 2025. No período sem clube, o profissional seguiu exercendo com mentorias e trabalhos pessoais com atletas de futebol. A informação é do site "ge" e foi confirmada pelo Lance!.

O novo preparador físico do Botafogo ficará no Núcleo e Saúde e Performance como responsável por trabalhos de força do jogadores, condicionamento e protocolo de transição após lesão. Ele ficará somente na academia do CT Lonier.

continua após a publicidade

Botafogo sofre com lesões

No segundo semestre, o técnico Davide Ancelotti tem encontrado enorme dificuldade em manter um padrão no time titular devido ao alto número de desfalques por lesão. Muitos desses são destaques da equipe.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O Botafogo não conta atualmente com Neto, Alex Telles, Kaio Pantaleão, Danilo, Motoro, Savarino, Nathan Fernandes, Arthur Cabral e Matheus Martins no departamento médico. Além desses, o zagueiro Bastos está afastado desde fevereiro por uma lesão no joelho e só deve voltar em 2026.