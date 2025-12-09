Botafogo tem boas notícias no elenco de olho em 2026 competitivo

O Botafogo fechou a conturbada temporada de 2025 com algumas boas notícias olho em um 2026 mais organizado e competitivo. O crescimento do time comandado por Davide Ancelotti foi notório e isso rendeu uma longa séria invicta.

No último recorte do Brasileirão, o Alvinegro finalizou o ano com dez jogos de invencibilidade, sendo cinco vitórias e cinco empates. Isso deixou a equipe na sexta colocação do Brasileirão, podendo ir direto à fase de grupos em caso de títulos de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil — pois ambos estão entre os cinco primeiros e isso abriria mais uma vaga via competição nacional.

Há muita qualidade no Botafogo

Se não foi uma temporada de títulos, como em 2024, a SAF pode olhar para dentro do que foi construído neste ano e criar expectativa. O Botafogo mostrou valores importantes dentro de um elenco que, mesmo após sofrer muito devido às baixas por lesões, não se entregou.

Principalmente no segundo semestre, desde a chegada de Davide, que algumas peças se destacaram e chamaram os holofotes para 2026. São os casos de David Ricardo, Montoro, Jordan Barrera, Santi Rodríguez e, no fim, Kadir Barría e Kauan Toledo. Se bem trabalhado, o Botafogo terá uma base forte para o próximo ano e, a partir disso, incrementar o plantel com um pouco mais de protagonismo.

Kauan Toledo foi bem nos últmos jogos do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O ponto alto da análise vai para o poder de criação do time, que encontra facilidade para chegar no terço final e balançar a rede. Ainda será necessária a busca por solidez defensiva, prejudicada muito pelo alto número de desfalques e rotação no setor.

As movimentações já começaram nos bastidores da SAF comandada por John Textor. Nos próximos dias, o empresário estadunidense tende a falar com Davide Ancelotti a respeito dos planos para 2026, incluindo manutenção do trabalho e entendimento de necessidades do elenco.

O Botafogo se movimenta e, além de encaminhar a renovação do lateral-esquerdo Marçal, enviou proposta de compra ao Nacional-URU de olho na chegada do atacante Lucas Villalba, de 24 anos. Sabe-se que o clube buscará contratações pontuais para, novamente, subir de patamar.

De férias, o Botafogo voltará a atuar no dia 14 de janeiro na estreia do Campeonato Carioca, contra a Portuguesa-RJ, fora de casa. Será uma temporada atípica, com o calendário apertado e início do Brasileirão já no fim de janeiro.