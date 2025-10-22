Botafogo renova contrato com o goleiro Raul até 2027

O Botafogo acertou a renovação do contrato com o goleiro Raul, de 28 anos, atualmente primeiro reserva do elenco alvinegro. O novo vínculo foi assinado até o primeiro trimestre de 2027, no período dedicado aos estaduais e início do Brasileirão.

Raul já teve a nova assinatura registrada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol. O goleiro tinha vínculo com o Botafogo até o fim do ano e já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, saindo sem custos de transferência ao fim da temporada.

Novo vínculo de Raul com o Botafogo já consta na CBF (Foto: Reprodução)

O goleiro chegou ao Botafogo no início de 2024 após destaque no Campeonato Gaúcho pelo São Luiz e soma seis jogos desde então. O camisa um foi titular em cinco partidas do Campeonato Carioca e uma pela Copa do Brasil.

No atual elenco, Raul tem status de substituto imediato de Léo Linck, que assumiu a titularidade após a lesão do experiente Neto. O Botafogo ainda tem contado com os jovens Cristhian Loor, equatoriano, e Rhyan, do time sub-20.

O Botafogo ainda tem outros dois jogadores com contratos por encerrar no fim do ano e ainda analisa as situações. São os casos do lateral-esquerdo Marçal, com minutagem sob o comando de Davide Ancelotti, e o atacante Mastriani.