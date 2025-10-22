Botafogo vê próximo recorte de jogos como decisões na reta final do Brasileirão

Motivado após vitória fora de casa, o Botafogo agora vira a chave e foca em uma sequência importante nos proximos cinco jogos. Os adversários, no atual cenário, têm objetivos diferentes e isso só aumenta a relevância dos duelos.

O proximo compromisso ja envolve um adversário que luta diretamente contra o rebaixamento. O Santos chegará ao Rio para o jogo de domingo (26) sob muita pressão. O favoritismo está com os comandados de Davide Ancelotti, que buscam engrenar.

Botafogo vem de vitória fora de casa sobre o Ceará

Botafogo com confrontos diretos

Os outros dois jogos serão contra adversários de encontros recentes e que, assim como o Botafogo, buscam vaga na próxima Libertarores. O primeiro será o Mirassol (1/11), sensação do Brasileirão, fora de casa, e em seguida o clássico com o Vasco (5/11), no Nilton Santos. O Alvinegro cedeu empate aos paulistas após abrir 3 a 0 e foi eliminado pelo rival local da Copa do Brasil.

A equipe paulista caminha a passos largos para a próxima edição da competição continental, enquanto o Cruz-Maltino se aproxima do G-6 e começa a sonhar. Confirmando os seis pontos contra os adversários diretos, a situação do Botafogo ficará favorável dentro da zona de classificação para a Libertadores.

O recorte de cinco jogos será fechado contra o Vitória (9/11), também na condição de luta contra o rebaixamento, em Salvador, e Sport, no Rio de Janeiro, com data a ser definida. Davide Ancelotti já enfrentou os dois times e empatou por 0 a 0 e venceu por 1 a 0, respectivamente. Contra o Vitória o empate em casa foi seu primeiro jogo oficial, enquanto contra o Sport, na Ilha do Retiro, foi o primeiro triunfo sob seu comando.

A expectativa é por um elenco reforçado com retornos importantes após lesões. Davide Ancelotti deve contar com nomes como Danilo, Alex Telles e Savarino e Jordan Barrera. É reta final, e o Botafogo busca os resultados para savar 2025 e 2026.