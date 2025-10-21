Chris Ramos dá fim a jejum do Botafogo e tem a confiança de Davide Ancelotti

Após cerca de um mês sem gol marcado por centroavante, o Botafogo voltou a ver um homem da posição balançar a rede. Na vitória sobre o Ceará, fora de casa, o espanhol Chris Ramos deu fim ao jejum e mostrou que pode corresponder no time titular.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Botafogo lamentam antiga investida de Textor em Rayan, do Vasco

➡️ Newton mostra que é fundamental no atual contexto do Botafogo

O último gol de um jogador da posição havia sido justamente do camisa nove, no empate em 3 a 3 com o Mirassol, no dia 17 de setembro. Chris Ramos, agora, tenta recuperar a boa fase do setor e terá oportunidades.

Isso porque Arthur Cabral, então titular, sofreu fratura na mão direita e está sob constante avaliação do departamento médico em sua recuperação. Com isso, Chris aparece para fazer valer a aposta e conta com a confiança do técnico Davide Ancelotti.

continua após a publicidade

Arthur Cabral desfalca o Botafogo por lesão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Atacante é uma posição que precisa de muita confiança, também as outras no campo, mas acho que o atacante tem que sentir a confiança do treinador, e meus atacantes têm minha máxima confiança, tanto o Chris, como o Arthur, como o Mastri. A melhor forma de o treinador passar essa confiança é colocá-los em campo — disse, apos a vitória sobre o Ceará.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Botafogo tenta engrenar

A vitória fora de casa deu dias mais tranquilos para Davide Ancelotti trabalhar no CT Lonier. O Botafogo volta a campo no domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Estádio Nilton Santos. É a chance da afirmação e de mais um passo pelo retorno da confiança na reta final do Brasileirão.