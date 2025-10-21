menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsBotafogo

Chris Ramos dá fim a jejum do Botafogo e tem a confiança de Davide Ancelotti

Espanhol marcou o primeiro do Glorioso na vitória sobre o Ceará

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/10/2025
12:34
Chris Ramos comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Chris Ramos comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Após cerca de um mês sem gol marcado por centroavante, o Botafogo voltou a ver um homem da posição balançar a rede. Na vitória sobre o Ceará, fora de casa, o espanhol Chris Ramos deu fim ao jejum e mostrou que pode corresponder no time titular.

O último gol de um jogador da posição havia sido justamente do camisa nove, no empate em 3 a 3 com o Mirassol, no dia 17 de setembro. Chris Ramos, agora, tenta recuperar a boa fase do setor e terá oportunidades.

Isso porque Arthur Cabral, então titular, sofreu fratura na mão direita e está sob constante avaliação do departamento médico em sua recuperação. Com isso, Chris aparece para fazer valer a aposta e conta com a confiança do técnico Davide Ancelotti.

Arthur Cabral desfalca o Botafogo por lesão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Arthur Cabral desfalca o Botafogo por lesão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

— Atacante é uma posição que precisa de muita confiança, também as outras no campo, mas acho que o atacante tem que sentir a confiança do treinador, e meus atacantes têm minha máxima confiança, tanto o Chris, como o Arthur, como o Mastri. A melhor forma de o treinador passar essa confiança é colocá-los em campo — disse, apos a vitória sobre o Ceará.

Botafogo tenta engrenar

A vitória fora de casa deu dias mais tranquilos para Davide Ancelotti trabalhar no CT Lonier. O Botafogo volta a campo no domingo (26), às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Estádio Nilton Santos. É a chance da afirmação e de mais um passo pelo retorno da confiança na reta final do Brasileirão.

