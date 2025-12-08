Mateo Ponte celebra gol pelo Botafogo e faz balanço de 2025: 'Aprendizado'

No último domingo (7), o Botafogo bateu o Fortaleza por 4 a 2 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro alcançou a sexta colocação na tabela de classificação, com 63 pontos, e agora aguarda pelo desfecho da Copa do Brasil para saber se irá direto para a fase de grupos da Libertadores ou jogará as fases de prévia. O lateral-direito Mateo Ponte, que entrou no segundo tempo e anotou o último gol do Glorioso no ano, celebrou a vitória e o tento anotado na despedida de 2025.

— Foi um grande jogo de todo o time, a nossa equipe se comportou muito bem, mesmo saindo atrás do placar. Soubemos nos acalmar dentro do jogo e reverter o placar. O nosso time criou muitas oportunidades e mostrou toda a nossa força diante do nosso torcedor. Fico muito feliz por terminar o campeonato marcado gol, é sempre fazer gol e estou bem feliz — disse.

O Botafogo já havia garantido vaga nas fases prévias da Copa Libertadores da América de 2026. Com a vitória e a sexta colocação, o Glorioso aguarda a definição da Copa do Brasil para saber se vai direto para a fase de grupos ou participará das fases iniciais da principal competições de clubes da América.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo

Mateo Ponte avaliou a temporada do Botafogo e destacou que foi um ano de aprendizado e que espera que 2026 seja um ano de conquistas para a equipe carioca.

— Acredito que essa temporada foi de grande aprendizado para todos nós. Tivemos momentos de oscilação dentro do ano, mas agora o nosso time engatou uma sequência muito positiva e terminamos o campeonato com dez jogos de invencibilidade, algo que foi muito importante pra nós. Agora é descansar e voltar muito bem. Vamos trabalhar muito para que o próximo ano seja de grandes conquistas — concluiu.