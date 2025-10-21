Textor define novo diretor independente da Eagle Football; conheça o escolhido

Foi definido o novo diretor independente da Eagle Football, empresa com 90% das ações da SAF do Botafogo. John Textor escolheu o empresário estadunidense Stephen Welch para o lugar deixado por Christopher Mallon no começo do mês. O Lance! confirmou as informações iniciais do site "ge".

continua após a publicidade

➡️ Botafogo contrata preparador físico ex-Athletico-PR

➡️ Chris Ramos dá fim a jejum do Botafogo e tem a confiança de Davide Ancelotti

Stephen Welch disputava o cargo no grupo britânico com Justin Le Fort. Os nomes haviam sido indicados pelo fundo Ares, que é credo da Eagle e tem participado das operações da holding.

Joseph é consultor financeiro e sócio da empresa Crownmark, que faz assessoria especializada em planos de organização financeira. Ele foi formado pela Universidade da Pensilvânia.

continua após a publicidade

Stephen Welch foi escolhido por Textor para o cargo de diretor da Eagle Football (Foto: Reprodução)

O novo contratado ingressará ao conselho da Eagle Bidco, que é 100% da Eagle Football Holdings Midco, cujo Textor é o único diretor. A Midco, por sua vez, é 100% de propriedade da Eagle Football Holdings, a "empresa-mãe", que tem 11 pessoas no Conselho — dessas, seis são indicadas pelo dono do Botafogo.

E o Botafogo com isso?

Outros do quadro societário da Eagle Football têm travado imbróglio nos bastidores com a SAF do Botafogo. E empresa deseja incluir o diretor independente no dia a dia do Glorioso para fiscalizar e avaliar o momento financeiro da gestão de John Textor. Christopher Mallon seria essa figura, mas Textor vetou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Além de Welch, o John Textor também nomeou para o cargo de diretor o nigeriano Hemen Tseayo, ex-diretor de estratégias do Manchester United e atual diretor de desenvolvimento estratégico do Tottenham, que entra após a renúncia de Mark Affolter, sócio da Ares.