CPI das Apostas aprova convocação de Luiz Henrique, do Botafogo

12/11/2024

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas aprovou nesta terça-feira (12) a convocação de Luiz Henrique, do Botafogo, para depor. O jogador é investigado por suposto envolvimento em esquema de manipulação de partidas do Campeonato Espanhol, quando ainda atuava pelo Real Bétis.

Apesar disso, ainda não há data marcada para o camisa 7 do Glorioso ser ouvido pelos senadores. Em outubro, foi revelado que o nome do jogador aparece em documento que revela informações do Ministério Público de Goiás (MP-GO) compartilhadas com autoridades espanholas.

Luiz Henrique foi ligado ao caso de má conduta com apostas em que Lucas Paquetá foi denunciado, em maio. Ainda no ano passado, foi levantada suspeita por grande volume de bilhetes com cartões amarelos para os brasileiros, em partidas de West Ham (contra o Aston Villa) e Real Bétis (contra o Villarreal), time do atacante na época.

Paquetá será ouvido

Por sua vez, Paquetá também foi convocado pela CPI. O depoimento do meia chegou a ser marcado para outubro, mas, a pedido dos advogados do atleta, foi adiado para o início de dezembro. Antes, o ex-Flamengo se defenderá perante a Federação Inglesa.

