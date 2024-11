Almada e Luiz Henrique desejam seguir no Botafogo, diz diretor

Luiz Henrique e Thiago Almada em treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 15:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Almada e Luiz Henrique querem seguir no Botafogo para 2025. Ao menos é o que afirma o diretor de gestão esportiva do clube, Alessandro Brito. Com futuro ligado ao Lyon, da França, equipe também comandada por John Textor, as duas contratações mais caras da história do Glorioso podem permanecer no Rio de Janeiro.

➡️ Entre titulares e reservas, Botafogo trouxe mais de dez jogadores de graça

- Um fato curioso, e eu também estou curioso para 2025, é que os jogadores querem ficar agora. Temos Almada, Luiz Henrique, Igor (Jesus)... Eles estão muito felizes aqui. O ambiente é muito bom. É um fato curioso para 2025 - disse Alessandro Brito em entrevista à ESPN.

A dupla chegou ao Botafogo neste ano, com intermediação da Eagle Holding e promessas de que se transferiram ao Lyon em futuro próximo. No caso do argentino, Textor chegou a afirmar que o jogador iria se juntar ao clube francês em janeiro do próximo ano. Por outro lado, o camisa 7 não tem prazo previsto para ir para a França, mas este foi um dos argumentos que o convenceram a deixar o Real Bétis e voltar ao Brasil.

No entanto, o momento vivido por ambos os atletas no Glorioso pode influenciar uma mudança de planos. Luiz Henrique e Almada voltaram a ser convocados para Argentina e Seleção Brasileira, respectivamente, e são destaques do Botafogo, líder do Brasileirão e finalista da Libertadores. Por sua vez, Alessandro afirmou que o clube seguirá utilizando da Eagle Holding para atrair atletas.

- Irão acontecer (contratações neste formato), não só pensando no Lyon, mas irão acontecer porque conseguimos demonstrar na plataforma da Eagle que dá muito certo. Mesmo que você gaste 10, 12 ou 15 (milhões de euros) o potencial de uma revenda futura vai ser maior - contou o diretor do Botafogo.

