CBF detalha calendário de 2025 e confirma novidades

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 13:55 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente nesta terça-feira (12) o calendário do futebol brasileiro para 2025. Como esperado, o Brasileirão terá início em 29 de março e encerramento em 21 de dezembro, tempo maior do que os de anos anteriores. Por sua vez, os estaduais também começarão mais cedo, na segunda semana de janeiro, mas o número de datas (16) foi preservado.

As mudanças foram estipuladas considerando o tempo de paralisação para o novo Mundial de Clubes da Fifa, entre junho e julho, que contará com quatro representantes brasileiros. Além disso, a CBF prevê pausas nas Datas Fifa ao longo do próximo ano.

Curiosamente, as datas finais de disputa dos campeonatos estaduais estão previstas para 16 e 26 de março. Entre os duelos decisivos, a Seleção Brasileira enfrentará Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Confira abaixo as datas de cada competição no calendário do futebol brasileiro em 2025:

- Supercopa do Brasil: 02/02 (01 data)

- Copa do Brasil: 19/02 a 09/11 (14 datas)

- Série A: 29/03 a 21/12 (38 datas)

- Série B: 05/04 a 22/11 (38 datas)

- Série C: 13/4 a 26/10 (27 datas)

- Série D: 13/04 a 28/09 (24 datas)

Início do Recesso 2025/26 (Série A): 22/12/2025 (15 datas)

Datas das competições internacionais:

- Libertadores: 05/02 a 29/11 (19 datas)

- CONMEBOL Sul-Americana: 05/03 a 22/11 (15 datas)

- CONMEBOL Recopa: 19/02 e 26/02 (02 datas)

- Mundial de Clubes da Fifa - 15/06 a 13/07 15

Presidente da CBF se pronuncia

No último domingo (12), o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, já havia antecipado as novas datas de início e término do Brasileirão e dos campeonatos estaduais. O mandatário disse ainda não ser o ideal, mas considera um avanço no calendário as novidades.

— A CBF vai fazer um calendário avançado. Ainda não é o ideal, mas é um passo grande dado. Ouvindo Federações e clubes. Competição (Série A) que deve começar em 29, 30 de março, até 21 de dezembro. Isso com tempo mais curto para os Estaduais mesmo — declarou Ednaldo, na Arena MRV, após a final da Copa do Brasil.

Troféu do Brasileirão, que começará mais cedo em 2025, de acordo com o calendário da CBF (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)