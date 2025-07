O Botafogo apresentou na tarde desta quinta-feira (24) o meia-atacante Jordan Barrera, de 19, anos, como novo reforço, tendo contrato até o fim de 2029. A joia colombiana ex-Junior Barranquilla celebrou o acerto com o Glorioso, destacou suas principais características e projetou passagem de sucesso.

continua após a publicidade

➡️ Davide Ancelotti aproveita semana cheia de treinos, raridade no calendário

➡️ Reformulação e novos destaques: a janela de transferências do Botafogo

- Agradecido a Deus pela oportunidade de estar aqui e a todos por confiarem em mim. Temos um grande elenco, uma grande equipe, é o clube campeão da Libertadores, campeão da liga local. É um grande projeto também. É maravilhoso vestir essa camisa, essas cores, e quero seguir dando o melhor de mim - disse.

continua após a publicidade

Destaque por sua habilidade e velocidade, o novo camisa 14 do Glorioso custou 4 milhões de dólares (R$ 22 milhões) e com contrato até 2029. Ele destrinchou sobe suas principais características e como prefere atuar.

Barrera ao lado de Léo Coelho e Alessandro Brito, diretores do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

- Minha posição habitual é meia ofensivo, atrás do atacante, mas também me sinto muito confortável jogando como ponta-esquerda e também como meia caindo pela esquerda, como atuei na seleção. Onde o técnico precisar de mim, darei o meu melhor, farei a minha parte pela equipe e darei o meu melhor - explicou.

continua após a publicidade

Jordan vem sendo tratado como uma grande promessa do futebol de seu país e comparado aos primeiros momentos do craque Luís Díaz, também formado no Junior. O atacante, atualmente no Liverpool, é uma inspiração para a sequência de sua carreira.

- Para mim é um prazer e um orgulho que me comparem com um jogador tão grande e tão maravilhoso quanto Lucho, que está tendo uma trajetória tão grande, no Junior, no Porto, Liverpool. É um orgulho ser comparado com ele.

Jordan Barrera já está regularizado e pode fazer sua estreia pelo Glorioso. A equipe comandada por Davide Ancelotti volta a campo no sábado (26), às 18h30, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, contra o Corinthians.

Veja outras respostas do novo reforço do Botafogo:

Estrangeiros no clube

- Meus colegas, o professor, todos me receberam muito bem, até mesmo aqueles que falam português. Eles me acolheram muito bem, tentaram me ensinar tudo o que eu precisava, me ajudaram com tudo o que eu precisava.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Primeiros treinos

- Acho que foram ótimos primeiros treinos, uma ótima impressão. São ótimos jogadores, muitos vieram da Europa, muitos com muita experiência. E foi para isso que vim: para ganhar experiência, aprender com todos eles. Esses primeiros treinamentos foram maravilhosos e aprendi muito.

Beleza do Estádio Nilton Santos

- Sim, fiquei deslumbrado quando vi a torcida, é um estádio lindo, como uma família. Estou muito feliz de vestir essas cores e com a ajuda de Deus agora é demonstrar tudo que tenho dentro de campo e seguir desfrutando e dando o melhor de mim. Quero continuar aprendendo com meus companheiros também