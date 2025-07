O técnico Davide Ancelotti aproveita a semana cheia de treinos no CT Lonier para aumentar a relação com elenco e aperfeiçoar suas ideias de jogo. O espaço no calendário do Botafogo é algo raro na temporada, tendo em vista a força da equipe nas três competições restantes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

A agenda para longa preparação visando o duelo com o Corinthians, no sábado (26), no Nilton Santos, se deu pelo adiamento da partida contra o Grêmio. O Tricolor Gaúcho jogou na última quarta-feira pela Sul-Americana, o que conflitou com o calendário da CBF.

Com as datas-base agendadas para as três competições, o Botafogo pode fazer até 11 jogos em 36 dias. A próxima Data Fifa será a partir do dia 1/9 para compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neste período, Davide Ancelotti terá decisões importantes pensando na sequência da temporada. Além de confrontos diretos pelo Brasileirão, o Botafogo fará duelos de oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, contra Red Bull Bragantino e LDU.

Veja o calendário do Botafogo:

26/7 – Corinthians (em casa) – Brasileirão

29/7 – Red Bull Bragantino (em casa) – Copa do Brasil

3/8 – Cruzeiro (em casa) – Brasileirão

6/8 – Red Bull Bragantino (fora) – Copa do Brasil

9, 10 ou 11/8 – Fortaleza (fora) – Brasileirão

14/8 – LDU (em casa) – Libertadores

17 ou 18/8 – Palmeiras (em casa) – Brasileirão

21/8 – LDU (fora) – Libertadores

24 ou 25/8 – Juventude (fora) – Brasileirão

27 ou 28/8 – Ida das quartas da Copa do Brasil*

30 ou 31/8 – Red Bull Bragantino (em casa) – Brasileirão

*Refere-se à próxima semana cheia, mas em caso de classificação na Copa do Brasil.