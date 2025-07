Ex-Botafogo revela mala branca do Palmeiras em jogo contra o Flamengo

O ex-jogador do Botafogo Bruno Silva revelou, em entrevista ao "Charla Podcast", que o Palmeiras pagou uma 'mala branca' para os jogadores alvinegros em uma partida contra o Flamengo em 2016. Na época, o Alviverde disputava o título do Campeonato Brasileiro com o Rubro-Negro.

A resenha no 'Charla' era sobre a lendária foto do atacante Sassá, que estava no elenco do Botafogo, com várias cédulas de dinheiro na mão. Bruno Cantarelli, apresentador, perguntou ao volante Bruno Silva, que hoje está no Rio Branco-Es, se ele estava presente no momento da foto, e o jogador revelou o contexto do momento.

- Quem estava disputando o título naquele ano (2016) era Palmeiras e Flamengo, e o Palmeiras foi campeão. O Palmeiras dá um agrado para gente empatar ou ganhar do Flamengo no Maracanã - começou o ex-jogador do Botafogo.

- Nós empatamos por 0 a 0. Aí, a gente chega no vestiário, e o Sassá pega e tira aquela foto. Era todo o dinheiro. Eu até perguntei o que ele ia fazer com a foto. Ele disse que ia guardar, tanto é que ele posta a foto muito tempo depois - completou Bruno Silva

Bruno Silva, volante que revelou mala branca do Palmeiras na partida contra o Flamengo (Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Veja a fala do jogador no Charla Podcast

Flamengo x Botafogo: como foi o jogo da mala branca do Palmeiras

A partida que Bruno Silva revelou a 'mala branca' do Palmeiras foi um Flamengo x Botafogo, no Brasileirão de 2016, válido pela 34º rodada. A partida, debaixo de muita chuva, terminou em 0 a 0, e consolidou o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, o Flamengo completou quatro jogos sem vitória, e viu o Palmeiras abrir sete pontos de vantagem depois de vencer o Internacional em casa. O Botafogo, por sua vez, se garantiu no g-6 depois de uma arrancada histórica com Jair Ventura.

O Lance! procurou a diretoria do Botafogo, que preferiu não se manifestar sobre o acontecido.