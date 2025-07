AO VIVO: assista à apresentação de Jordan Barrera, reforço do Botafogo

O Botafogo apresenta nesta quinta-feira (24) o meia-atacante Jordan Barrera, de 19 anos, ex-Junior Barranquilla, da Colômbia, como novo reforço para a temporada. Acompanhe ao vivo a transmissão da entrevista coletiva do colombiano:

Danilo é regularizado na CBF e pode fazer estreia pelo Botafogo

Reformulação e novos destaques: a janela de transferências do Botafogo

Barrera teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última segunda-feira e está apto a estrear. O Glorioso volta a campo no sábado (26), no Nilton Santos, contra o Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão.

O jogador já treina com o elenco no CT Lonier desde a última semana e havia a expectativa por sua primeira aparição contra o Sport. O Botafogo deu entrada na documentação, mas não conseguiu regularizá-lo a tempo - na Ilha do Retiro, em Recife, o Alvinegro venceu por 1 a 0, gol gol do lateral Cuiabano.

Jordan Barrera fez sua última exibição no dia 19 de junho, pelo Junior Barranquilla, em duelo da sexta rodada do quadrangular, o Apertura colombiano. Na ocasião, atuou por 75 minutos na derrota por 2 a 0 para o Tolima. Ele custou 4 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) e assinou até o fim de 2029.

O meia-atacante é tratado como uma das principais promessas de seu país, tendo atuado pela Colômbia no Sul-Americano Sub-20. A equipe do jovem conquistou vaga para a Copa do Mundo da categoria.