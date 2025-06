John Textor quebra o silêncio sobre o futuro de Thiago Almada, ex-Botafogo

Enfrentando sérios problemas financeiros, o Lyon precisa fazer caixa para não sofrer sanções financeiras ou esportivas para a próxima temporada. Nesse sentido, o Benfica se interessou na contratação de Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo e atualmente no clube francês. Após conversas entre John Textor e a diretoria do clube português, o empresário norte-americano cravou o futuro de Almada.

Para o jornal português A Bola, John Textor afirmou que não tem interesse em vender o argentino no momento.

— Conversei com eles (Benfica), mas foi principalmente por respeito, devido ao bom relacionamento que tenho com o Benfica. Como vocês sabem, estivemos recentemente em negociações por causa do Arthur Cabral. Minha conversa com o Benfica teve como objetivo deixar claro que não iríamos vender o Thiago Almada — categorizou.

Thiago Almada chegou no Lyon em 2024 e rapidamente se destacou na equipe francesa - foram dois gols e cinco assistências em 20 partidas disputadas. Com a saída de Cherki para o Manchester City, espera-se que o meia de 24 anos tenha um papel mais importante na equipe na próxima temporada.

— Não sei se o Benfica ainda está interessado. Mas eu não pedi nenhum valor. Não queremos vendê-lo. Transferimos o Rayan Cherki e planejamos fazer do Thiago o nosso meio-campista ofensivo — afirmou John Textor à imprensa portuguesa.

Interesse do Benfica por Thiago Almada

Thiago Almada comemora em Uruguai x Argentina. (foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

A principal motivação do Benfica para a contratação de Thiago Almada seria para repor a perda do ídolo Ángel Di María, que está de saída para o Rosário Central, da Argentina. A imprensa portuguesa veiculou que o argentino tem vontade de jogar no país, principalmente com a oportunidade de disputar a Champions League na próxima temporada.

