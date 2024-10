Botafogo receberá quantia milionária caso chegue à final da Libertadores

Saiba quanto o Botafogo irá receber caso chegue à final da Libertadores (Foto: Vitor Silva)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Fazendo uma de suas melhores campanhas na história da Libertadores, o Botafogo encara, nesta quarta-feira (23), o Peñarol, na semifinal do torneio. Agora, restam apenas duas partidas para o Glorioso conseguir o melhor resultado esportivo de sua trajetória centenária.

Fora de campo, o resultado também promete ser bom. Em caso de classificação, o Fogão pode receber uma bolada. Confira os detalhes!

Até o momento, o Botafogo, que passou por duas fases de Pré-Libertadores, faturou 10,34 milhões de dólares (aproximadamente R$ 56,6 milhões). Com a última classificação, após superar o São Paulo nos pênaltis, a equipe garantiu mais 2,3 milhões de dólares (R$ 12,5 milhões).

Caso chegue até a final, o Botafogo garante, no mínimo, a premiação de vice-campeão, que é de 7 milhões de dólares (R$ 38 milhões). Se for campeão, o prêmio aumenta para 23 milhões de dólares (R$ 125 milhões).

Presidente do Peñarol exalta Botafogo antes do duelo da Libertadores

A semana mais decisiva da história do Botafogo começou. A equipe de Artur Jorge entra em campo, nesta quarta-feira (23), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Peñarol. Um resultado positivo pode encaminhar a classificação que será decidida em Montevidéu. Nesta segunda-feira (21), os uruguaios embarcaram à caminho do Rio de Janeiro, e o presidente aurinegro Ignacio Ruglio exaltou o Glorioso em entrevista ao canal Telemundo, do Ururguai.

– Uma mistura de muitas sensações. Primeiro, como eu disse, você tem que viajar como torcedor, ao mesmo tempo em que cumpre o papel de presidente. E aí, muito entusiasmo, muita emoção. Viajando com a equipe, com meu pai de quase 80 anos e com meu filho. Vamos viver, estar nas semifinais da Libertadores como um sonho depois de tudo que lutamos. E bom, eu diria que tem muita empolgação, muita emoção, muita ansiedade para o jogo chegar. Você imagina mil partidas na sua cabeça, mil resultados.