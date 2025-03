Marlon Freitas destaca faixa da torcida do Botafogo e revela conversa com Renato Paiva

O Botafogo não entra em campo desde a derrota para o Racing, na Recopa Sul-Americana, ao fim de fevereiro. Desde então, o elenco tem se dedicado aos treinos com Renato Paiva para se preparar para a temporada e virar a chave para a estreia no Brasileirão. Para o capitão Marlon Freitas, uma frase estendida em uma faixa pela torcida o marcou.

O jogador foi um dos principais destaques da última temporada do Alvinegro, e é um dos atletas mais antigo do elenco. Com um início de temporada abaixo do esperado para o campeão da América, Marlon citou que a pressão foi algo conquistada, e que o objetivo para 2025, é manter o Botafogo no topo.

– Sabemos da dificuldade, sabemos que é um ano muito longo. Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial também, no formato diferente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, essa responsabilidade ninguém deu para nós. A gente foi buscar com muito empenho, com muita dedicação, com muita humildade. E a gente quer que essa responsabilidade continue aqui dentro, esse ambiente vencedor. É difícil chegar, o mais difícil ainda é se manter. Eu acho que esse é o maior desafio do Botafogo esse ano, é se manter. Até uma faixa que a torcida colocou no jogo do Racing, em que eu guardei essa faixa, essa frase: o topo é o nosso lugar. A gente tem que buscar sempre o topo.

Com uma grande reformulação no elenco, mesmo sem muitas mudanças no time titular, a equipe campeã da América viu dificuldades de manter o ritmo e desempenho de 2024 depois de duas mudanças de comando. Foram três decepções em três títulos disputados. Mas, para o capitão, a chegada de Renato Paiva reafirma a página virada.

– É difícil, né? Dois títulos que a gente não conquistou, mas serve de lição. A gente sentiu muito, a gente queria muito ganhar esses dois títulos, mas infelizmente a gente não conseguiu. E aí ficou a margem para melhorar. E começa aqui no treinamento para a gente levar do treino para o jogo. Com a comissão técnica, o professor Renato chegou com muita ambição, com muita fome, com muita sede de vencer. Isso é muito importante. E o que eu falei para ele, se ele está aqui é porque ele foi escolhido. Fez por onde está aqui, é um cara vencedor e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Vai dar não, já deu certo. Eu tenho certeza que vai ser mais um grande ano para nós.

Ambição de fazer história de novo

– Infelizmente, a gente não conseguiu a classificação, mas tem coisas que acontecem. Eu tenho certeza que a gente vem plantando muitas coisas boas durante os treinamentos, e que no final, a gente vai colher coisas boas. O mister vem com uma filosofia de trabalho muito boa. Nosso grupo também é muito bom, isso facilita. Como eu falei, ele chego na família Botafogo, foi muito bem recebido. Já está em casa, isso é muito importante. Os jogadores novos que chegaram também. A família continua forte, a família continua com essa ambição de vencer, de fazer história de novo.

Na última segunda-feira (17), o Glorioso descobriu os seus adversários para os primeiros passos na Libertadores 2025. Agora, com a pressão e responsabilidade de ser o atual campeão, a meta é dar continuidade ao 'tempo de Botafogo'.

– É muito bom estar no clube vencedor. Eu aqui sou um dos mais antigos. Fico feliz, é uma honra, é um privilégio estar vestindo a camisa do Botafogo. É se doar ao máximo, se entregar ao máximo, se ajudar. A gente é uma família. A competitividade interna é muito importante, para que todos cresçam. A gente se ajuda muito durante o treinamento. É manter os pés no chão. Muita humildade, muito trabalho. O professor Renato vem fazendo um grande trabalho durante as semanas de trabalho. E é isso, da continuidade. Que no dia 29 a gente tem um jogo muito difícil, primeira rodada.

A equipe comandada por Renato Paiva volta a campo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, no domingo, dia 30 de março, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão do campeonato nacional de 2024.