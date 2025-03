Classificação do Palmeiras pode ser boa notícia para o Botafogo

O Palmeiras venceu o São Paulo, na última segunda-feira (10), e avançou à final do Paulistão, contra o Corinthians. Apesar da rivalidade, o Botafogo pode se beneficiar da classificação do clube paulista visando a estreia no Brasileirão.

Isso porque as equipes se enfrentam na primeira rodada do campeonato nacional, no sábado, 29 de março. Porém, o time de Abel Ferreira entra em campo pelo jogo de volta da decisão do estadual na quinta-feira, 27 de março.

O Glorioso não atua desde o dia 27 de fevereiro, na final da Recopa Sul-Americana, contra o Racing. Desde então, a equipe tem focado na preparação para o Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva, anunciado na decisão continental, terá mais de 30 dias para treinar o elenco alvinegro, recuperar jogadores lesionados e entrosar os reforços da temporada.

Por outro lado, a equipe paulista terá pouco tempo de preparação para virar a chave, com ou sem o título estadual, para entrar em campo apenas três dias depois. A questão será levantada em pauta em reunião na Federação Paulista de Futebol nesta terça-feira (11), mas é improvável que as datas das finais sejam alteradas.

Ao divulgar a tabela detalhada da primeira rodada, a CBF fez duas considerações em relação a possíveis mudanças nas datas:

Considerando o início do Brasileiro Série A no sábado, dia 29/03, e partidas da Libertadores e Sul-Americana na terça-feira, 01/04, as finais dos Estaduais envolvendo clubes da Série A terão que ser realizadas impreterivelmente até quarta-feira, dia 26/03. A depender do sorteio da Libertadores e Sul-Americana, a ser realizado em 17/03/2025, e a subsequente divulgação das respectivas tabelas detalhadas de ambas competições, a CBF poderá modificar partidas da 1ª rodada de sábado (29/03) para domingo (30/03) e detalhará mais rodadas do Brasileiro Série A de forma compatibilizada com as tabelas da CONMEBOL.

Palmeiras e Botafogo entram em campo, em partida de abertura do Brasileirão, inicialmente, no sábado (29), a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. As equipes travam o duelo entre o vice e o campeão, respectivamente, de 2024.

