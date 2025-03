Com o fim da primeira janela de transferências de 2025, o Botafogo trouxe nove reforços que entraram na história do futebol brasileiro. Com quase R$ 500 milhões investidos por John Textor, o atual campeão da Libertadores tem oito jogadores entre as 30 contratações mais caras do Brasileirão.

Na última temporada, as chegadas de Luiz Henrique e Thiago Almada mudaram o rumo do clube naquele ano. O atacante, vindo do Real Betis, da Espanha, e logo tomou conto dos holofotes. Ao todo, a SAF alvinegra desembolsou cerca de R$ 106 milhões para a contratação do camisa 7. No meio do ano, o meia chegou como a contratação mais cara da história, superando Luiz Henrique. O clube pagou cerca de R$ 136,9 milhões para tirar o jogador do Atlanta United, da MLS.

Agora, com a chegada do uruguaio Santiago Rodríguez, o Glorioso aumentou ainda mais a lista de grandes contratações. Para ter o meio-campista, que pertencia ao New York City, o clube desembolsou US$ 14 milhões (R$ 79,9 milhões), mas o valor da operação pode chegar a US$ 17 milhões (R$ 97 milhões) por metas alcançadas pelo atleta, totalizando cerca de R$ 100,2 milhões na cotação atual. Assim, esta se torna a 13ª compra mais cara da história do país.

O negócio mais caro desta janela foi o acerto com Wendel, volante do Zenit, da Rússia. Apesar de já ter assinado com o Alvinegro, uma das exigências do clube russo foi que o jogador terminasse a temporada no país. Ele vai se apresentar ao Botafogo a tempo da disputa do Mundial de Clubes, que começará no dia 14 de junho. O Glorioso pagará 20 milhões de euros (R$ 123 milhões, na cotação atual), ultrapassando os valores de Almada, e se tornando o reforço mais caro da história do clube.

Veja a posição de cada um

30º - Artur - Zenit ➡️ Botafogo - 10 milhões de euros

29º - Matheus Martins - Udinese➡️ Botafogo - 10 milhões de euros

21º Jair - Santos ➡️ Botafogo - 12 milhões de euros

13º - Santiago Rodríguez - New York City ➡️ Botafogo - 14,3 milhões de euros

7º - Luiz Henrique - Real Betis - ➡️ Botafogo - 16 milhões de euros

3º - Thiago Almada - Atalanta ➡️ Botafogo - 19,5 milhões de euros

2º - Wendel - Zenit ➡️ Botafogo - 20 milhões de euros

O único clube que supera o Botafogo em contratações é o Flamengo, segundo o Transfermarkt. O Rubro-Negro conta com dez das 30 contratações mais caras do país. Na lista das 100 maiores, o clube conta com 20. Um total de 20% de todas as grandes compras do futebol brasileiro.

