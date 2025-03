Sem atuar desde 27 de fevereiro, quando perdeu por 2 a 0 para o Racing no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, o Botafogo voltará a campo neste sábado (15), para um jogo-treino com o Cruzeiro, no Nilton Santos. Mas a partida, marcada para às 17h (de Brasília), não terá presença de público, tampouco qualquer transmissão ao vivo.

A atividade será totalmente fechada e não é considerada nem mesmo um amistoso — como chegou a ser noticiado quando surgiram as primeiras tratativas — porque os técnicos de Botafogo e Cruzeiro, sobretudo Renato Paiva, querem fazer do jogo apenas uma extensão dos treinos que estão acontecendo no dia a dia, sem que o resultado jogue ainda mais pressão sobre as equipes.

Vale lembrar que tanto os cariocas quanto os mineiros estão entre os clubes que mais investiram neste início de ano, mas nenhum deles conseguiu chegar às finais dos respectivos estaduais.

Botafogo x Cruzeiro será o primeiro grande teste de Paiva

Quando assumiu o Botafogo, em 28 de fevereiro, Renato Paiva se disse “sortudo” por ter um mês inteiro de treinos pela frente. Na ocasião, ele elogiou o elenco e o trabalho dos antecessores, mas reconheceu nas entrelinhas que havia coisas a ajustar. Ao mesmo tempo, deixou claro que isso não seria feito em público.

— Treinador não olha para os problemas, mas para soluções — declarou o técnico do Botafogo, em entrevista coletiva. — O diagnóstico eu vou fazer para dentro. É muito importante que os jogadores percebam a nossa ideia.

Renato Paiva assumiu o time pouco mais de 12 horas após o alvinegro perder para o Racing, mas em um momento em que o elenco iniciava a folga de Carnaval. Ele teve a primeira atividade com o elenco apenas quatro dias depois. Desde então, o time tem feito atividades no CT do clube. Assim, contra o Cruzeiro, o novo técnico do Botafogo terá o primeiro grande teste.