Contratações, Leila e torcida: Abel elenca motivos para classificação do Palmeiras

Depois de flertar com a eliminação precoce na fase de grupos, o Palmeiras venceu o São Paulo no Allianz Parque e chegou à sexta final seguida do Paulistão. Antes questionado por parte da torcida pelo revezamento do elenco no início da competição, Abel Ferreira elogiou o planejamento do clube e listou os motivos que levaram a equipe à decisão.

Entre os principais fatores estão a reformulação do elenco, o 'fator Allianz Parque' e a presidente Leila Pereira, responsável por mudar a postura do clube no mercado de transferências. Ao todo, foram seis reforços — quatro titulares no último jogo — e mais de 60 milhões de euros investidos.

– Leila (Pereira) é leve, ambiciosa, quer ganhar, mas não torna o jogo de futebol algo de vida ou morte. Futebol é entretenimento. A leveza com que fala, mesmo que tenha que chamar a nossa atenção. Ela juntou todo mundo, falou o que tinha que falar, os jogadores perceberam a mensagem dela. Às vezes, os presidentes e os diretores ameaçam, mandam a torcida invadir o CT. Essa direção dá tranquilidade ao seu treinador, aos profissionais e acredita no que é feito. Adorei ouvir o ‘parabéns para mim mesmo – explicou o treinador.

A mesma torcida que vaiou o Palmeiras em alguns jogos da temporada lotou o Allianz Parque, protestou contra os atos racistas sofridos por Luighi e empurrou a equipe rumo à final. Para Abel Ferreira, a união entre elenco e torcida é fundamental para manter o Verdão vivo em todas as competições do ano, do estadual ao Mundial.

– A torcida quando quer, ajuda. Eu senti a força deles. Precisamos muito dessa força, nos deu uma energia extra para buscar o sprint (classificação), mais um gás – disse.

Técnico Abel Ferreira em Palmeiras x São Paulo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista (foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras no final do Paulistão

Com a vitória sobre o São Paulo, o Palmeiras garantiu vaga na final e segue na briga pelo tetracampeonato paulista. Agora, o time de Abel Ferreira enfrenta o Corinthians em jogos de ida e volta na decisão.

As partidas serão disputadas nos dias 16 e 27 de março, no Allianz Parque e na Neo Química Arena, respectivamente