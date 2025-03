Quanto um clube da Série A precisa faturar para ser competitivo?

No futebol moderno, dinheiro não garante títulos, mas faz uma grande diferença na briga pelo topo. Os dados do último relatório Convocados, um dos mais respeitados sobre finanças do futebol brasileiro, revelam que existe uma correlação clara entre faturamento e desempenho esportivo na Série A. Mas quanto um clube precisa arrecadar para ser competitivo?



📊 O dinheiro pesa na tabela

De acordo com o estudo, os clubes que terminam entre os cinco primeiros do Brasileirão costumam ter receitas superiores a R$ 485 milhões por ano. Já aqueles que brigam entre o 6º e o 10º lugar giram em torno de R$ 350 milhões a R$ 450 milhões.

Na parte de baixo da tabela, a situação é preocupante: clubes que arrecadam menos de R$ 178 milhões têm grande risco de rebaixamento. O relatório mostra que, nos últimos 12 anos, essa relação se manteve constante, com raras exceções.

🔎 O impacto do dinheiro nos resultados

🔼 Quem gasta mais, sobe : Flamengo e Palmeiras, dois dos times que mais faturaram nos últimos anos, dominaram as conquistas nacionais e internacionais.

: Flamengo e Palmeiras, dois dos times que mais faturaram nos últimos anos, dominaram as conquistas nacionais e internacionais. 📉 Quem fatura menos, sofre : Clubes que disputam a Série A com receitas abaixo da média costumam lutar contra o rebaixamento, como mostrou o caso do Santos em 2023.

: Clubes que disputam a Série A com receitas abaixo da média costumam lutar contra o rebaixamento, como mostrou o caso do Santos em 2023. ⚖️ Equilíbrio financeiro importa: Não basta apenas arrecadar bem, é preciso gastar com eficiência. Clubes como o Botafogo mostraram que mesmo com aumento de receitas, uma gestão desequilibrada pode comprometer a competitividade.

Com a expectativa dos balanços de 2024, a grande questão é: quem estará no grupo dos clubes mais ricos – e consequentemente mais competitivos – do futebol brasileiro?