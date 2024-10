Bastos, zagueiro do Botafogo, comemora vitória sobre o Corinthians no Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 16:23 • Rio de Janeiro

O Botafogo terá o apoio da torcida na partida mais importante da temporada, e talvez, da história do clube. O confronto contra o Peñarol, pelas semifinais da Libertadores, terá apenas membros do sócio Camisa 7 no Nilton Santos.

A partida acontece no dia 23 de outubro, na quarta-feira, e os ingressos ainda nem começaram a ser vendidos. Porém, recentemente, o clube ultrapassou a marca de 70 mil sócios. Um recorde na história do Glorioso. A capacidade do Nilton Santos é de cerca de 45 mil pessoas. Ou seja, Quase a metade da quantidade de sócio torcedor.

Nas redes sociais, o CEO Thairo Arruda falou sobre o momento histórico do clube e agradeceu o apoio da torcida.

– Jogo mais importante do século no Nilton Santos: Botafogo e Peñarol será 100% esgotado pelos gloriosos membros do Camisa 7. Momento histórico para o clube e para os sócios que compraram o “nosso barulho” desde o início.

Antes do duelo decisivo, o Botafogo ainda enfrenta o Criciúma na sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). O Glorioso é o líder com 60 pontos e vai em busca dos três pontos para se manter no topo da tabela.