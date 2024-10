Igor Jesus jogador do Botafogo comemora seu gol durante partida contra o Fortaleza no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Botafogo na temporada, o atacante Igor Jesus começou com tudo na Seleção Brasileira. Autor do gol de empate, na virada do Brasil contra o Chile, o jogador pode render bastante dinheiro ao Glorioso.

Contratado de graça pelo clube em julho de 2024, Igor pode receber propostas entre 35 e 40 milhões de euros, segundo a expectativa da diretoria do Botafogo. A informação foi dada em primeira mão pelo blog do Diogo Dantas e confirmada pelo Lance!

Igor chegou a receber consultas nos últimos meses, e os clubes interessados vêm, principalmente, da Premier League. Newcastle, Brighton, Brentford e Nottingham Forest já demonstraram querer contar com o futebol do artilheiro do Botafogo. Ainda de acordo com Diogo Dantas, se essas propostas realmente chegarem, e forem no patamar dos R$ 250 milhões, devem ser aceitas pelo Glorioso.

Comandado por Edu Gaspar, o Arsenal é outro clube que monitora a situação de Igor, como aponta o TBR Football, da Inglaterra. Estas não são as primeiras sondagens do jogador, que teve propostas recusadas pelo Botafogo antes mesmo de estrear pelo clube.

Outro jogador bastante comentado na Europa é Luiz Henrique, contratado no início da temporada junto ao Betis, da Espanha. Este, porém, caso saia, deve se juntar ao Lyon, que também faz parte do grupo comandado por John Textor.