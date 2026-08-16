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Botafogo volta com titulares para encarar o Vitória; veja escalação

Franclim Carvalho conta com desfalque na defesa para o confronto

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 17:51
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Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense
Time do Botafogo antes do jogo com o Fluminense (Foto: Rudy Trindade /Themapress /Folhapress)

O Botafogo está escalado para o duelo com o Vitória, neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após goleada sofrida pelo Cienciano pela Copa Sul-Americana, o técnico Franclim Carvalho retorna com titulares em busca de voltar a vencer no Brasileirão.

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Franclim Carvalho manteve a mesma estrutura do time titular que vinha atuando nos jogos do Brasileirão, apenas com a entrada de Lucas Monzón no lugar de Justino, que está suspenso, assim como Marçal.

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Com isso, o Botafogo vai a campo com: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina; Montoro, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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✅ FICHA TÉCNICA
Vitória 🆚 Botafogo
Brasileirão - 23ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 16 de agosto de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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Alex Telles comemora seu gol na partida entre Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro
Alex Telles comemora seu gol na partida entre Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Rudy Trindade /Themapress /Folhapress)
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