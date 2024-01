📝 DESAFIO 3: OS PASSOS NO CONTINENTE

No fim do Brasileirão, o Fogão amargou um dolorido quinto lugar, se contentando apenas com a vaga para a disputa da pré-Libertadores. Ainda não há a definição de quem será o adversário da equipe, já que este virá do segundo jogo da fase inicial, entre Aurora, da Bolívia, e Melgar, do Peru.