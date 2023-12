🔝 CRISTIANO RONALDO: ARTILHEIRO INSACIÁVEL

Para CR7, os sucessos não foram diferentes. Depois de sair do Manchester United em 2022 por problemas com o técnico Erik ten Hag, o português abriu as portas do futebol na Arábia Saudita, sendo o primeiro astro de uma série de jogadores do futebol europeu a aceitar o projeto local. Logo após a Copa do Mundo, foi anunciado pelo Al-Nassr e começou uma nova caminhada no Oriente Médio.