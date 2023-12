Sem dúvidas, um dos casos mais polêmicos deste ano. Titular na lateral esquerda por boa parte da temporada, o contrato de Caio Paulista com o São Paulo termina de forma complicada. Emprestado pelo Fluminense até o final deste ano, o lateral estava garantido no Tricolor para o próximo ano, mas uma consulta do Palmeiras feita ao agente do lateral-esquerdo, no entanto, fez com que o Fluminense recuasse. A sinalização feita pelo Verdão é de que toparia pagar os 3,5 milhões de euros à vista, como previa o contrato. Assim, o seu futuro não deve ser mais no Morumbi, e sim em um dos maiores rivais do Tricolor.