Com contrato até o final de 2023, as conversas entre Renato e o Grêmio esquentaram após o término do Brasileirão. O principal entrave nas negociações esbarravam no desejo salarial do treinador. Renato gostaria de um aumento de 50% nos seus vencimentos - superiores a R$ 1 milhão - o Imortal ofereceu ao técnico uma valorização de R$ 100 mil. A diferença entre ofertas foi reduzida nas últimas semanas, encaminhando o acerto entre Renato e o clube gaúcho.