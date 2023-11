E A ETAPA FINAL?

Com a igualdade de jogadores em campo, o Botafogo voltou com muito mais ímpeto e pressionou o Coritiba, que buscou se defender para sair no contra-ataque. O Glorioso teve a posse de bola, cercou a área, mas não levou tanto perigo, buscando o gol mais na base do abafa e abusando dos cruzamentos para a área. Conforme o tempo foi passando, a ansiedade tomou conta dos jogadores botafoguenses. Carlos Alberto teve uma chance clara já nos acréscimos, mas acabou chutando por cima do gol. O mesmo Carlos Alberto foi derrubado e sofreu pênalti. Na cobrança, Tiquinho Soares não perdoou e marcou o gol, que seria o da vitória, mas o Coritiba empatou na saída de bola, com Edu, que recebeu de Natanael e escorou para o gol vazio.