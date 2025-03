Botafogo vai transmitir estreia na Libertadores 2025 em General Severiano

A tradição que deu certo em 2024 está mantida para 2025. Na luta pelo bicampeonato da Libertadores, o Botafogo vai reunir novamente seus torcedores em General Severiano para os jogos fora de casa no torneio. Para começar, o Glorioso fará a transmissão da estreia do time na competição, contra a Universidad de Chile, na próxima quarta-feira (2), na sede alvinegra.

O "Geral em General" terá o sorteio de uma réplica da Taça Libertadores em tamanho original. O evento, com espaço coberto, terá a abertura dos portões às 18h e contará com muito samba para animar os torcedores até a bola rolar às 21h30.

Ingressos

Os ingressos para o evento custam a partir de R$ 30 e estão disponíveis para compra. A réplica da taça será sorteada pouco antes do início da partida. Para participar, é necessário seguir as regras disponíveis no link de compra de ingressos.

Data: quarta-feira (2)

Horário: a partir das 17h

Local: General Severiano - Avenida Venceslau Brás, 72, Botafogo

Sócios-proprietários e crianças de até 6 anos têm entrada gratuita

Atrações:

🏆 Sorteio de réplica da Taça Libertadores em tamanho original

⚽ Transmissão ao vivo de Botafogo x Universidad de Chile

🎶 Show de samba para celebrar com a torcida!

🍺 Muita cerveja gelada e petiscos de boteco

Jogos da Libertadores

1ª rodada - Universidad del Chile x Botafogo - Estádio Nacional del Chile

2ª rodada - Botafogo x Carabobo - Estádio Nilton Santos

3ª rodada - Estudiantes x Botafogo - Estádio Jorge Luis Hirschi

4ª rodada - Botafogo x Universidad del Chile - Estádio Nilton Santos

5ª rodada - Carabobo x Botafogo - Estádio Misael Delgado

6ª rodada - Botafogo x Estudiantes - Estádio Nilton Santos

Depois de um mês sem jogos oficiais, o Alvinegro volta a campo neste domingo (30), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Em seguida, viaja para Santiago para enfrentar a Universidad del Chile nq quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) pela estreia da competição continental.