O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (25), o atacante Elias Manoel, vindo do Real Salt Lake, da MLS. O jogador chega como nono reforço e assinou com o clube carioca por três anos, até o fim de 2027. Em coletiva de imprensa no Nilton Santos, o atleta falou sobre as expectativas para a temporada ecomo está sendo o trabalho com o treinador Renato Paiva.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

▶️Mercado da Bola: Botafogo anuncia contratação do atacante Elias Manoel

– Eu estou muito feliz, eu já conheci alguns jogadores daqui, conhecia o Cuiabano, até por ter jogado junto com eles no Grêmio. Eles me deram total confiança, não só eles, os outros também que já estão aqui, o Marlon, o Marçal me acolheram muito bem, eu estou me sentindo em casa, assim, porque eu só tenho a agradecer a eles pela recepção e isso me faz eu estar um pouco mais leve, mais confiante para poder fazer o meu trabalho muito bem.

O jogador falou da pressão de entrar em campo com a camisa do atual campeão da América principalmente depois de ter tido um início de temporada abaixo do esperado pelo torcedor.

continua após a publicidade

– Acho que todo grande clube tem pressão, eu tento evitar, tento me sentir o mais confiante possível, o mais tranquilo para que eu possa desenvolver o meu bom futebol. Eu acho que pressão tem em todo lugar e vai de você saber filtrar para você crescer ou para te colocar para baixo. Sou um cara que tento fazer da pressão uma motivação para querer mais.

Parte física

– Fisicamente eu estou me sentindo muito bem, esse período de ser jovem foi muito importante para mim, que eu pude focar nessa questão mais física, até porque faz bastante tempo que eu não tenho uma partida oficial, mas eu estou me sentindo muito bem, o treinador Renato Paiva passa toda a confiança para todo mundo e eu acho que todos nós estamos na melhor forma possível, domingo estaremos todos preparados para o início da maratona de jogos.

continua após a publicidade

O jogador de 23 anos passou as últimas três temporadas no NY Red Bulls, mas foi trocado para o Real Salt Lake, operação comum entre os clubes americanos. O Glorioso encarou a negociação como uma oportunidade de mercado.

Elias foi anunciado há cerca de um mês e está treinando com o elenco desde então. Apesar de estar à disposição de Renato Paiva para o amistoso contra o Novorizontino no último sábado (22), o atacante não chegou a ser acionado e ainda não fez sua estreia com a camisa alvinegra.

Estilo do Renato Paiva

– O Renato é um treinador que gosta muito de velocidade. O nosso time tem o Arthur, que é muito rápido, o Savarino, o Santi que chegou agora, e são jogadores de velocidade. Então ele quer que o centroavante fique um pouco mais dentro da área, até pela nossa estratégia também de jogo. Só que isso não impede que o centroavante, no momento do jogo, sair da área, isso não impede nenhum momento. Acho que isso vai ser bom para o estilo de jogo que ele quer, que a gente faça. E para mim, assim, o estilo de jogo dele vai se encaixar muito bem com os jogadores que a gente tem. Acho que vai dar muito bom para o nosso time.

▶️ Botafogo tem trunfo para estreia do Brasileirão contra o Palmeiras

O Glorioso enfrenta o Palmeiras no próximo domingo (30), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) para o duelo entre o vice e o campeão nacional. Elias Manoel deve estar à disposição.