Botafogo defende marca em estreia do Brasileirão contra o Palmeiras

O Botafogo entra em campo neste domingo (30), contra o Palmeiras, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Depois de um mês de preparação com o técnico Renato Paiva, o Alvinegro defende uma marca de 16 jogos de invencibilidade na competição e tem bons motivos para acreditar em uma vitória na estreia.

A última derrota do Glorioso no campeonato nacional foi para o Juventude, por 3 a 2, em agosto de 2024. Desde então, a equipe campeã não soube mais o que é perder uma partida. Foram 16 jogos, com 10 vitórias e seis empates.

O título brasileiro veio com a marca de maior sequência invicta de um campeão do Brasileirão, na era de pontos corridos, junto com o Internacional, com os mesmos 16 jogos.

A lista de recordes batidos em 2024 não pararam por aí. Durante a temporada, o Glorioso deixou para trás algumas marcas importantes: venda de camisas, números de sócios, aproveitamento contra rivais cariocas, público em final única de Libertadores, primeiro time a marcar em todos os jogos do primeiro turno do Brasileirão de pontos corridos, maiores contratações do futebol brasileiro (Luiz Henrique e Almada, na época) e melhor campanha como visitante da história do clube.

O duelo contra o Palmeiras também já deixou de assustar. Em 2024 foram quatro jogos e nenhuma derrota: três vitórias e um empate; além de uma classificação para as quartas de final da Libertadores. A última vitória foi justamente no Allianz Parque, por 3 a 1, em partida que valeu a liderança do Brasileirão e antecedeu o título da competição continental apenas três dias depois.

O duelo deve contar com a volta de Bastos, lesionado na partida em questão, em novembro do ano passado, e fará sua volta em partidas oficiais justamente contra a equipe paulista. A bola rola a partir das 16h (de Brasília) e marcará o duelo contra o vice e o campeão nacional da última temporada.

