Ex-técnico do Botafogo processa John Textor e exige valor milionário

Ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage processa John Textor e a Eagle Football e pede cerca de 6 milhões de dólares (R$ 35 milhões), segundo o "The Telegraph". O motivo da ação se deve por conta de uma cláusula no contrato do português em assumir ou Lyon ou Crystal Palace após a passagem pelo Botafogo.

- A Eagle Football tomou conhecimento de um processo movido contra ela. A reclamação se refere a uma disputa sobre a interpretação de um acordo entre a Eagle e o Sr. Lage. A Eagle acredita que o Sr. Lage não tem direito contratual aos valores reivindicados em seu nome. Consequentemente, a Eagle se defenderá vigorosamente contra esta alegação e buscará recuperar os custos incorridos do Sr. Lage - disse a holding de John Textor, em comunicado.

A empresa de John Textor complementou afirmando que foi pega de surpresa pelo processo iniciado por Bruno Lage. Além disso, a Eagle Football acusou o treinador português de um descumprimento no contrato por conta de uma ação após um jogo do Botafogo.

- (Bruno Lage) Anunciou que teria que ser demitido, ao sair de uma coletiva de imprensa ao vivo após a partida do Botafogo contra seus maiores rivais, em uma partida crucial da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Sua própria renúncia ao cargo de técnico foi uma clara violação de seu acordo, e o Eagle Football continua surpreso que ele descreva sua saída como uma violação unilateral.

Dono da SAF do Botafogo, John Textor anunciou a contratação de Bruno Lage após a saída de Luis Castro, em 2023. No entanto, o treinador português não teve sucesso no Alvinegro, tendo comandado a equipe por apenas 15 jogos antes de ser demitido.

Bruno Lage após Botafogo de John Textor

Demitido em outubro de 2023, Bruno Lage ficou quase um ano no mercado até ser contratado pelo Benfica, em setembro de 2024. Na atual temporada, o comandante já conquistou a Taça da Liga de Portugal e ocupa a liderança do Campeonato Português.