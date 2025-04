Ex-Botafogo é alvo de disputa entre Bayern e Inter de Milão

Ex-Botafogo, Luis Henrique é alvo de disputa de Bayern de Munique e Inter de Milão para a próxima temporada. Segundo o jornalista Christian Falk, o brasileiro é tratado como prioridade no clube bávaro para suprir a saída de Thomas Müller, que irá se aposentar ao fim da atual temporada.

O Bayern de Munique também tem o inglês Bynoe-Gittens em sua lista de interesse, mas o atleta do Dortmund é considerado mais caro. No departamento de estatísticas do clube alemão, Luis Henrique é tratado como o melhor jogador da Ligue 1 em sua posição.

Por outro lado, a Inter de Milão cogita fazer uma oferta ao Olympique Marseille no valor de 28 milhões de euros (R$ 186 milhões) pelo jogador, de acordo com o "Footmercato". O atleta chegaria para compor o elenco do líder do Campeonato Italiano.

O nome de Luis Henrique também já foi especulado em outras equipes, como Newcastle, Bayer Leverkusen e Nottingham Forest. No entanto, os dois rivais nas quartas de final de Champions League ganham força e surgem como favoritos na disputa.

Alvo de Bayern e Inter de Milão, Luis Henrique faz grande ano

Aos 23 anos, Luis Henrique faz a melhor temporada de sua carreira com a chegada do técnico Roberto De Zerbi, no Olympique Marseille. O brasileiro marcou nove gols e contribuiu com oito assistências em 30 partidas disputadas na temporada.

Revelado pelo Botafogo, o atleta foi vendido ao clube francês e chegou a retornar por empréstimo entre 2022 e 2023 ao clube carioca. No entanto, o jovem não conseguiu se destacar e teve uma segunda passagem discreta pelo Brasil.