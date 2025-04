Botafogo lança projeto inédito voltado às mulheres que vivem o clube

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira (11) o lançamento do Botafogo Mulher, um espaço físico permanente na sede do clube, em General Severiano, na zona sul do Rio, dedicado exclusivamente às mulheres. De acordo com o clube, trata-se da primeira iniciativa do tipo entre clubes do País. A proposta é reunir escuta ativa, acolhimento e uma agenda contínua de melhorias voltadas às botafoguenses.

— Este é o início de um movimento que pode — e deve — inspirar outros clubes no Brasil e no mundo. As mulheres precisam ser ouvidas, respeitadas e incluídas em todos os espaços do esporte. O Botafogo dá agora um passo concreto nessa direção — afirmou Michele Pin Nabuco de Magalhães Lins, idealizadora do projeto, em comunicado divulgado pelo clube.

Michele é empresária e ativista pelos direitos das mulheres. Ela é também a “primeira-dama” do Botafogo; o marido, João Paulo Nabuco de Magalhães Lins, é presidente do clube associativo.

O Botafogo Mulher contará com uma ouvidoria presencial, equipe feminina e atendimento humanizado. “O Botafogo Mulher reafirma o papel do clube como agente de transformação social, promovendo um ambiente mais seguro e igualitário”, informou o clube em comunicado. A data de abertura do espaço não foi informada, mas segundo o alvinegro será “em breve”.

Além do Botafogo Mulher, clube tem campanha de conscientização

Esta é a segunda ação do Botafogo voltada a uma causa importante extracampo realizada em poucos dias. Na segunda-feira (11) o clube revelou uma campanha em conjunto com o Instituto Melanoma Brasil alertando sobre a importância de se fazerem exames regulares que possam identificar a presença de melanomas, o tipo mais agressivo de câncer de pele.

A campanha começou ainda no início do ano. O Botafogo jogou 12 partidas com uma mancha nas costas da camisa, mas ninguém viu. A ideia era justamente reforçar a importância de exames periódicos.